支付寶保安漏洞｜除了解鎖手機之外，指模、人臉等生物辨識技術近年又被廣泛應用在各大 Apps 之中作不同的認證用途，例如網上銀行、付款 Apps 等等。不用輸入繁瑣的密碼就能解鎖的確方便，但各位在享受到快速解鎖之餘，又有否想過這些認證方法的保安性能是否足夠？



不用輸入繁瑣的密碼就能解鎖的確方便，但各位在享受到快速解鎖之餘，又有否想過人面、指模等認證方法的保安性能是否足夠？（網上圖片）

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女子熟睡時被翻眼皮、渣男盜取逾 18 萬港幣

中國新浪消息指，事發在 2020 年 12 月，中國廣西一名董姓女子接到分手已久的前男友黃某輝電話，指欲歸還分手前向董小姐借下的 6 萬元人民幣、要求見面商議。

當時董小姐剛好染上感冒，沒有考慮清楚前男友企圖之下未有斷然拒絕，而就在當天下午，黃某輝就帶同餸菜以及感冒藥做訪，董小姐在服下黃某輝提供的感冒沖劑後，不知是藥力發作，還是藥物內有乾坤，隔了不久就沉沉睡去。

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在確認董小姐入睡後，黃某輝亦露出狐狸尾巴，原來他是因賭博欠下巨債才想到要來騙取前女友更多的金錢。出於手機付款的便利，黃某輝先以董小姐的手指解鎖其手機，之後打開支付寶 App、翻開董小姐的眼皮以通過人臉認證，登入後隨即將逾 15 萬人民幣、即換算約 18 萬港幣的金額轉到自己的支付寶戶口。

支付寶「刷臉」認證功能已經存在多時，除了手機用到，在中國內地更可以用在商店付款（資料圖片）

黃某輝得手後即連同董小姐的手機逃去，至次日凌晨，董小姐甦醒後於另一部手機收到支付寶轉帳訊息，但無論是自己的付款用手機以及黃某輝的手機都未能接通，董小姐心知不妙故即時向公安報案。公安在短時間內已將黃某輝緝拿歸案，廣西南寧市興寧區人民法院近日就此案作出判決，對黃某輝判處 3 年 6 個月有期徒刑、以及罰款 2 萬元人民幣。

手機保安迷思：只有密碼最安全？

美國AI人工智能公司Kneron研究人員就曾研發出印刷出來的人臉面具，結果發現可以騙過中國「微信支付」和「支付寶」兩大電子交易平台

在這起另類的盜竊案傳出之後，網民除了一致批評作案人黃某輝的行事有違道德以外，又有人將討論轉向手機保安的方向：在這一次事件當中，證明了指模以及人面等認證方法都存在不小的漏洞，有心人只要略施手段就可以將受害人的財產拿走，難道只有記在腦中的密碼才是萬全之策？

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然而事實告訴我們，即使不使用生物辨識作為認證手段，密碼若然設置得過於簡單亦會形同虛設。日本網絡安全公司早前就發表最差但又最多人用的密碼排行榜，有些看似毫無意義、沒有規律的密碼，其實都是極不安全的密碼，你又是否用過／正在使用？👇👇👇

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消息來源：新浪新聞

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