PS5 12月14日開賣懶人包｜2大抽籤搶購方法 AEON／The Club附連結

PS5 12月14／15日 開賣懶人包｜PS5長期產量不足，仍未能滿足一眾機迷，出機一整年仍供不應求。早前Apita推出限時搶購及Log-On開放過登記抽籤後，今日AEON及The Club（Club Shopping），相信更是今年2021年最後購入PS5的機會。《香港01》數碼生活記者再為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便再推抽籤時可更快登記。（內容持續更新）



Aeon今次再度推出抽籤（林勇攝）

👉 PS5推出新主機蓋及手掣顏色 網民齊派嬲：買比PS4用？

今次AEON推出抽籤次世代主機PS5，今次預購提供 PS5 主機 +額外DualSense手掣組合 (HK$4,528)，想聖誕購入新機就要留意。另外，Club Shopping亦都在12月16日推出超限量1折搶購，想知如何購買就要留意下圖文！👇👇

+ 1

Aeon 12月PS5抽籤連結：https://bit.ly/3sacHgB

Club Shopping直購連結：https://shop.theclub.com.hk/playstationr5-console-4124421-hidden.html

另外，就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

+ 13

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202110_ps5hk

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：https://bit.ly/3sacHgB

Apita登記抽籤連結：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）