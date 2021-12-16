PS5 12月16日開賣懶人包｜3大抽籤搶購方法 APITA／AEON｜附連結

PS5 12月16日 開賣懶人包｜PS5長期產量不足，仍未能滿足一眾機迷，出機一整年仍供不應求。早前Log-On開放過登記抽籤後，APITA、AEON及The Club（Club Shopping），相信更是今年2021年最後購入PS5的機會。《香港01》數碼生活記者再為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便再推抽籤時可更快登記。（12月16日更新）
12月16日更新：APITA推出抽籤
👉 PS5推出新主機蓋及手掣顏色 網民齊派嬲：買比PS4用？
APITA由即日起至12月19日將會再度舉行 PS5主機組合抽籤購買活動！抽籤購買的產品：PS5主機+DualSense手掣 (售價：HK$4,528)
截止報名時間：2021年12月19日晚上11時59分（登記抽籤直接連結於下文）
今次AEON推出抽籤次世代主機PS5，今次預購提供 PS5 主機 +額外DualSense手掣組合 (HK$4,528)，想聖誕購入新機就要留意。另外，Club Shopping亦都在12月16日推出超限量1折搶購，想知如何購買就要留意下圖文！👇👇
Aeon 12月PS5抽籤連結：https://bit.ly/3sacHgB
Club Shopping直購連結：https://shop.theclub.com.hk/playstationr5-console-4124421-hidden.html
另外，就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇
有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）
Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk
PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202110_ps5hk
Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：https://bit.ly/3sacHgB
Apita登記抽籤連結：https://ps5-v6-apitauny.paperform.co（參加者必須為 已經Follow @apita.hongkong 和 @uny.hk 的 Instagram 專頁，違者將被取消資格。中籤者將於12月21日晚上11時59分前另外取得電郵通知購買詳情，有可能通知電郵會掉進垃圾郵件/促銷郵件，麻煩仔細檢查閣下的郵箱。將於12月21日晚上9時前公佈中籤名單，並於公佈中籤名單時公開中籤者的聯絡電話最後四位數字 及 電郵地址首五個英文字母。）
香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）
Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/
Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）
Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）