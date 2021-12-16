PS5 12月29日再開賣｜PlayStation抽籤搶購方法｜附連結

PS5 12月29日 再開賣｜PS5長期產量不足，仍未能滿足一眾機迷，出機一整年仍供不應求。早前Log-On、APITA、AEON開放過登記抽籤後，PlayStation終於公布於12月29日再開放抽籤。



12月29日更新：最新抽籤連結 👉 PS5 12月29日 再開賣｜PlayStation／Log-On抽籤搶購方法｜附連結

Aeon今次再度推出抽籤（林勇攝）

12月29日PlayStation官方推出抽籤

PlayStation於今日公布將會在12月29日再次推出網上抽籤預購，到時只需要是PS Plus會員（未曾抽中過PS5的玩家），於指定網站登記便可。（到時留意此頁面更新直接登記連結）

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12月初不少大型連鎖店推出PS5抽籤活動

AEON推出抽籤次世代主機PS5，今次預購提供 PS5 主機 +額外DualSense手掣組合 (HK$4,528)，想聖誕購入新機就要留意。另外，Club Shopping亦都在12月16日推出超限量1折搶購，想知如何購買就要留意下圖文！👇👇

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Aeon 12月PS5抽籤連結：https://bit.ly/3sacHgB

Club Shopping直購連結：https://shop.theclub.com.hk/playstationr5-console-4124421-hidden.html

另外，就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202110_ps5hk

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：https://bit.ly/3sacHgB

Apita登記抽籤連結：https://ps5-v6-apitauny.paperform.co（參加者必須為 已經Follow @apita.hongkong 和 @uny.hk 的 Instagram 專頁，違者將被取消資格。中籤者將於12月21日晚上11時59分前另外取得電郵通知購買詳情，有可能通知電郵會掉進垃圾郵件/促銷郵件，麻煩仔細檢查閣下的郵箱。將於12月21日晚上9時前公佈中籤名單，並於公佈中籤名單時公開中籤者的聯絡電話最後四位數字 及 電郵地址首五個英文字母。）

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）