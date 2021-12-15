3HK聖誕手機優惠｜iPhone 12 Pro apple watch 6　32產品低至42折

3HK聖誕5G手機減價／iPhone 12 Pro Max／apple watch S6／Samsung手機／小米手機｜全線分店都有得買，最正係72折$7,300買Apple iPhone12 Pro Max 256GB（原價$10,199），apple watch series 6 40/44mm版本低至76折，另外還有Samsung Galaxy S20 Ultra 5G、Xiaomi 11T 5G 256GB等5G智能手機。



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留意部份商品如apple watch S6、Galaxy S20 Ultra 5G 等，每間分店名額有限，售完即止。本文圖中相片只供參考，機身顏色亦以店方為準，價惠期至12月31日。

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同場加映：消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高

消委會評測市面35款智能手錶／智能手環｜評估樣本估測：心率、距離、步數、高度等運動數據的準確性，並在apps多功能、電池表現、易用易明等項目中打分。售價不用$1,000元的小米Mi Watch 運動版，平均性能可與Garmin、Apple Watch 等售價數千的款式睇齊，而Apple Watch SE／Series 6 當中一項表現更不如小米。全文介紹在此：👉消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高