2021 手機之最！iPhone、Samsung成大贏家｜來到 2021 年尾，各媒體都開始進行年度結算、選出今年最佳手機，擁有 150 萬訂閱的 YouTube 頻道 MKBHD 稍早前就上載了新影片，評選出 2021 年 9 大手機之最，當中不乏 Apple 及 Samsung 的旗艦出品。



MKBHD 目前是美國最大的科技 YouTube 頻道之一，訂閱人數超過 150 萬，故雖然今次他頒發的 Smartphone Awards 2021 全屬個人選擇，但仍然有相當高的參考價值。

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2021 九大手機之最、iPhone 奪 3 獎

MKBHD 頻道主持 Margues Brownlee 過去幾年出產不少高質科技評測影片，積攢了超過 150 萬訂閱人數，故雖然今次他頒發的 Smartphone Awards 2021 全屬個人選擇，但仍然有相當高的參考價值。

是次的 Smartphone Awards 2021 中，Margues Brownlee 並非單單選出年度最佳頭十手機，而是針對用家需要而將評選類別分為 9 個，故稱之為「2021 年度手機之最」會更為貼切；在 9 個獎項當中，除了有各方面綜合表現最佳的「年度手機」，又有「最佳進步獎」以及「最差手機獎」等。

👇👇👇按圖放大看MKBHD評選2021年9大手機之最👇👇👇

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隨 iPhone 13 系列發售，Apple 亦正式推出了 iOS 15 版本，最近更為 iPhone 推出了全新的 iOS 15.2，加入更多新功能。iOS 系統一年一次大更新，對於一般用家而言或者仍然是太難跟上，為了讓用家更能善用新版本 iOS 中的功能，Apple 就推出了一條官方教學影片👉👉👉並為 iPhone 用家帶來當中 10 個實用的小撇步。