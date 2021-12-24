抖音（TikTok）近年成為全球知名的短片社交 App，多個拍片主題和 Challenge 爆紅，令用戶一窩蜂去拍攝有關短片。當中不乏一些匪夷所思的奇怪挑戰，而為了「一片成名」或趕上潮流，用戶也照樣挑戰。近日，美國一名 10 歲女童，就因參與抖音瘋傳的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，發生窒息身亡的慘劇。



昏迷挑戰（Blackout Challenge）

昏迷挑戰（Blackout Challenge）要求拍片者在鏡頭前閉氣，甚至要直到昏迷為止。10歲女童 Nyla Anderson 在 12 月 12 日獨自在房間進行挑戰，沒想到在昏迷後因而窒息身亡。醫療人員指，事發時因沒能盡快被人發現處理，所以令事件演變到如此嚴重。

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Anderson 的母親事後向公眾呼籲：「家長要檢查孩子的手機，因為你以為他們不會去嘗試的事，或因他們只是孩子而會去做」。這類瘋狂的挑戰，在抖音上被點擊率、熱門、人氣等掩飾下，令用戶積極去參與，對心智未成熟的兒童或影響更甚。

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資料來源：Today

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1. Charli D’Amelio － TikTok 追隨數：6450 萬

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2. Jannat Zubair Rahmani - TikTok 追隨數：2050 萬

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3. Dixie D’Amelio － TikTok 追隨數：2660 萬

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