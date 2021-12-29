PS5 12月29日 2021年最後開賣｜今年PS5雖然每個月都有不同方式讓玩家抽籤或搶購，可是因為PS5長期產量不足，至今未能滿足一眾機迷，供不應求。早前APITA、AEON開放過登記抽籤後，PlayStation及Log On終於於12月29日、相信是2021年最後一輪抽籤機會。



PlayStation及Log On於2021年尾推出抽籤（林勇攝）

12月29日PlayStation官方推出抽籤

PlayStation於今日公布將會在12月29日再次推出網上抽籤預購，到時只需要是PS Plus會員（未曾抽中過PS5的玩家），於指定網站登記便可。另外，還有Log On都會在同日推出抽籤，究竟如何抽籤？留意下文詳解！

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另外，就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：等待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：等待更新

Apita登記抽籤連結：等待更新

香港Suning抽籤連結：等待更新

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）