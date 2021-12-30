五月天Mayday《五月天 好好好想見到你》線上跨年倒數演唱會FLY TO 2022的直播詳情正式公開！每年五月天都會陪伴著五迷們渡新年，今年亦不例外，雖然因為疫情關係，香港五迷難以前往台灣入場睇《五月天 好好好想見到你》跨年演唱會，可是官方正式公布將會在12月31日晚，網上直播演唱會，與香港、甚至全球的五迷一起倒數跨年2022年。



👉《蜘蛛俠: 不戰無歸》MCU版僅得第3？96個版本Spider-Man網民排名

今年《五月天 好好好想見到你》高雄跨年版演唱會，早在12月25日聖誕節開始，每日台灣的五迷們都high爆進場與五月天一起渡節。當然他們亦沒有忘記其他國家、未能入場的五迷們，因此早前公布將於12月31日晚11時網上直播《五月天 好好好想見到你》跨年演唱會，與五迷們一起線上倒數，邁進2022年。究竟今次利用什麼方法看直播？

👉Netflix 1月下架15作｜吸血新世紀／漂靈真人版／新世紀福爾摩斯

《五月天 好好好想見到你》線上跨年倒數演唱會FLY TO 2022直播連結 Link

官方指，他們與台灣Line Music及中華電信MOD跨年專區作線上直播，不過對於香港五迷而言，這兩個方法都沒辦法收看。幸而，今次官方亦會在「相信音樂YouTube」頻道作直播，五迷們記得準時12月31日晚上11時，前往以下連結看直播。

👉 相信音樂的 YouTube 頻道

五月天今年亦準時12月31日晚與各位五迷一起倒數（五月天阿信@FB）

重溫去年五月天除夕倒數演唱會

↓ 去年五月之約不受疫情影響繼續舉行 ↓

+ 8

同場加映：如果因為地域限制未能在網上欣賞任何節目，可以考慮使用VPN來突破地區限制。去年消委會最新發布的報告，測試了 20 款收費和免費的 VPN更，發現有免費服務竟比收費更好用。



想知點用VPN睇外國直播？揀邊個最安全最好用？即睇：消委會20款VPN評測 免費服務竟好用過收費 附5款高分VPN推介

同場加映：蜘蛛俠不戰無歸 Disney+睇唔睇到？



《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》作為年度壓軸的 MCU 電影將在 12 月 15 日正式上畫，相信不少 Marvel Fans 都想重溫之前的兩齣 MCU 蜘蛛俠電影，殊不知打開以 Marvel 電影為其中一個噱頭的 Disney+，卻未見其蹤影。全文在此👉蜘蛛俠不戰無歸｜票房大賺Marvel卻沒錢分？一文看清蜘蛛俠版權史