Samsung Galaxy S21 FE發表｜Samsung 由 2020 年年尾推出了後綴加上「FE」的新產品線，即「Fan Edition」，是價錢更親民的旗艦平價版。本來有傳此系列的新一代 Galaxy S21 FE 會在 2021 年的第四季亮相，但卻因為種種原因推遲到 2022 年的今日（1月 4 日）才正式發表。



Galaxy S21 FE本應是 2021 年推出的機種，卻拖到 2022 年頭才真正亮相（圖 Samsung）

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Galaxy S21 FE 旗艦內涵、繼續玩多色機身

今次的 S21 FE 依然是採用磨沙塑膠機背，不同之處在於連鏡頭位都換成了塑膠，同時推出黑、白、綠、紫四色選擇（圖 Samsung）

Samsung Galaxy S21 FE 的設計、具體規格與 2021 年頭推出的旗艦機 Galaxy S21 相當類似，兩者皆是採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，屏幕方面 S21 FE 的尺寸更大，足有 6.41 吋，但解像度依然保持在 1080 x 2400 的水平。

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Samsung Galaxy S21 FE 香港售價及上市詳情

Samsung Galaxy S21 FE 已公布香港的上市詳情，其將會在即日開放預訂、並將在 1 月 11 日公開發售，預訂即加送價值 ＄1498 之 Samsung Galaxy Buds Live 無線降噪耳機。

預訂 Galaxy S21 FE 即加送價值 ＄1498 之 Samsung Galaxy Buds Live 無線降噪耳；另在1月11日至2月3日期間同時購買 Galaxy Watch4 系列手錶，即享 ＄500 折扣優惠（圖 Samsung）

Samsung Galaxy S21 FE 將會有兩個版本供港，售價方面分別為：

8GB RAM+256GB ROM 版本 － 售價 $5,598

8GB RAM+128GB ROM 版本 － 售價 $5,198

Samsung Galaxy S21 FE 港版上手試

在全球發布的同一時間，香港 Samsung 亦在同日宣布會將 Galaxy S21 FE 帶到香港、並於 1 月 11 日正式發售，《香港01》科技玩物記者就率先取得實機作短暫試玩。

在外觀上，S21 FE 保留了 Galaxy S21 系列的造型，但就減少了金屬元素，故在電池容量、屏幕尺寸都加大的同時，仍然可保有不俗的手感與重量平衡。

全塑膠的機背加上了磨沙處理，看上去未至於太過廉價，亦間接提升了手機的握持感。（蔡浩騰 攝）

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在軟件方面，Galaxy S21 FE 是 Samsung 旗下首部搭載 Android 12 系統出世的新機（而 S21 系列還要再等 OTA 更新），除了 Google 標榜的介面功耗減少 22％，亦可以率先用到幾個新功能，其中就包括了全新的 Material You 主題設定。

相機功能是 S21 FE 其中一個對比原版本 S21 系列有降格的地方，尤其在遠攝鏡方面將 6400 萬像素鏡頭一口氣降至 800 萬像素，大大減弱了 Galaxy S21 FE 的數碼變焦能力，只不過憑著 Samsung 本身已經做得不錯的相機算法與介面，整體的拍攝輸出並沒有太大走樣。

Samsung Galaxy S21 FE 實機主鏡頭試相

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Samsung Galaxy S21 FE 實機3x變焦鏡頭試相

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Samsung Galaxy S21 FE 實機廣角鏡頭試相

在 Samsung Galaxy S21 FE 上一樣加入了大量的人像模式濾鏡，效果都相當不錯

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