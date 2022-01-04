Samsung Galaxy S21 FE發表｜2021旗艦規格、$6000有找買大電靚芒

Samsung Galaxy S21 FE發表｜Samsung 由 2020 年年尾推出了後綴加上「FE」的新產品線，即「Fan Edition」，是價錢更親民的旗艦平價版。本來有傳此系列的新一代 Galaxy S21 FE 會在 2021 年的第四季亮相，但卻因為種種原因推遲到 2022 年的今日（1月 4 日）才正式發表。



Galaxy S21 FE本應是 2021 年推出的機種，卻拖到 2022 年頭才真正亮相（圖 Samsung）

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Galaxy S21 FE 旗艦內涵、繼續玩多色機身

今次的 S21 FE 依然是採用磨沙塑膠機背，不同之處在於連鏡頭位都換成了塑膠，同時推出黑、白、綠、紫四色選擇（圖 Samsung）

Samsung Galaxy S21 FE 的設計、具體規格與 2021 年頭推出的旗艦機 Galaxy S21 相當類似，兩者皆是採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，屏幕方面 S21 FE 的尺寸更大，足有 6.41 吋，但解像度依然保持在 1080 x 2400 的水平。

👇👇👇按圖放大看 Samsung Galaxy S21 FE 規格及功能詳細👇👇👇

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Samsung Galaxy S21 FE 香港售價及上市詳情

Samsung Galaxy S21 FE 已公布香港的上市詳情，其將會在即日開放預訂、並將在 1 月 11 日公開發售，預訂即加送價值 ＄1498 之 Samsung Galaxy Buds Live 無線降噪耳機。

預訂 Galaxy S21 FE 即加送價值 ＄1498 之 Samsung Galaxy Buds Live 無線降噪耳；另在1月11日至2月3日期間同時購買 Galaxy Watch4 系列手錶，即享 ＄500 折扣優惠（圖 Samsung）

Samsung Galaxy S21 FE 將會有兩個版本供港，售價方面分別為：

8GB RAM+256GB ROM 版本 － 售價 $5,598

8GB RAM+128GB ROM 版本 － 售價 $5,198

《香港01》科技玩物亦會在今日稍後於此頁面上載此機的實機試玩報告，各位有興趣的話就要留意更新。

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