農曆新年將至，除了忙著大掃除，更要為家居﹑自家添置全新產品。ElecBoy 與友和正好推出農曆新年優惠，Switch OLED﹑AirPods3﹑正負零無線吸塵機等 $888 限量搶，更推出大量折上折優惠碼，幫大家去舊迎新。



電器幫超級閃購日

ElecBoy 在 1 月 26 日 10 點推出「電器幫超級閃購日」，會有 50 款神秘產品激減，以及以下 9 款產品以 $888 限量出售，包括 Switch OLED﹑AirPods 3﹑Philips 氣炸鍋等。想搶購以下產品的話，就要記得在 1 月 23 日前登記成為 ElecBoy 會員，才能解鎖優惠碼。

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即日至 1 月 31 日期間，ElecBoy 向所有人大派利事，在網站上買滿 $1,000 即減 $50﹑$1,500 即減 $75﹑$2,000 即減 $100，如用 citi 信用卡更可減 $150。優惠期內購物滿指定金額，記得輸入以上優惠碼領取折上折優惠。

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即日至 2 月 6 日期間，推出「財神到！搶利市！」活動，電子產品﹑廚房電器等各類型的產品，都有折扣優惠碼，最有減$150。在活動期間，只要買滿 $8,000，更會送價值 $2,180 Airvita Dust Zero 負離子空氣淨化機。

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同場加映：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim



Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

想知竹篙灣隔離營13件必備數碼用品清單？即睇：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim