小米年貨節 2022｜小米三不五時都會大搞減價活動，而踏入 1 月又臨近新年，小米就將會舉行 2022 年首個優惠活動 － 小米年貨節，除了在網站上大派現金優惠券，小米旗下的家品以及手機都有減價優惠。



每年 1 月都是小米舉辦「年貨節」的時間，而今年開始的時間就稍為提早至 1 月 13 日開始，為期12日（圖 小米）

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小米年貨節 10 大精選優惠

今年的小米年貨節為 1 月 13～24 日，可能因為雙 11、雙 12 才剛過不久，今年的小米年貨節優惠未算瘋狂，不過一如既往玩法多多。

米家掃拖機器人是今次限時秒殺活動的減價產品之一，減價近＄800，不過也就限量 10 部，有心買就要留意開賣時間（圖 小米）

除了單純的減價之外，小米亦有推出「限時秒殺」優惠貨品，當中以家品為主，為免大家感到眼花獠亂，以下《香港01》科技玩物編輯就為大家精選了當中 10 個真正抵玩的優惠，各位可以集中留意。👇👇👇

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除了手機之外，小米今年亦有推出不同的智能家電等產品，究竟哪樣才是真正抵玩之作？《香港01》科技玩物記者就為大家精選了今年小米旗下性價比特別出色、功能又不俗的產品。👉👉👉按入全文看詳細資料