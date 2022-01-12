造星IV女團Callor｜前夫反擊戰fb群3萬人加入：到我攬牙Day抱枕！

《全民造星IV》女團｜傳聞中的造星iv女團COLLAR末出發先有noise，有被Mirror搶走女友、太太的「前夫」組織facebook群組「前夫反擊戰」，不足24小時已吸引3萬戰友加入，熱度有如「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」，究竟那幾位女團成員最多人討論？誰有能力成為「女版教主」奪走別人老公？



原來在Mirror在九展開con，人氣大熱的時期，有很多笑言被Mirror搶走女友、太太的男士，在fb成立了「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」，呻一呻家中牆壁被教主、姜濤的海報入侵、女友星期女去了九展、朗豪坊派手幅，仔女失去母親等等笑料。由ViuTV《全民造星IV》參加者組成的新女團（傳聞名叫Callor）將於1月12日下午發表成員名單，前夫們藉機開了一fb群組「前夫反擊戰」，不足24小時討論區已有接近3萬人加入。

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由於成員未定，多數都是一些「引戰post」，叫叫口號表示男人要威番次大反擊「振夫綱」（笑），，要全力支持Callor八位女星，大大力攬等身大抱枕，要又討論女團可以代言甚麼商品。亦可在此群組初步看看那位「未來成員」最多人討論，即睇搞笑內容！

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前夫網民爆笑文／有女性入群引戰？

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張建聲都係前夫？「起頭呀兄弟！」（笑）

曾參演《一路向西》、《反黑》的演員張建聲表示自己是Win Win的粉絲，他加入群組叫一眾前夫抬起頭做人，笑言君子報仇十年未晚，有1700幾人like。

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邊個成員最多人討論？邊個係人妻公敵？

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群組內仲有女成員預言這次反擊不會成功，更笑言前夫們將要跪榴槤同LEGO😆😆😆

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