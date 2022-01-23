外媒評測2021年Top5手機　小米一款大獲好評　iPhone13 Pro得第五

2021 年剛過去，Apple﹑小米﹑Samsung等多間大廠都在去年推出不同型號的手機，但當中哪一部才是 2021 年的機皇呢？著名科技網站「GSMARENA」的 5 名編輯，就分別選出自己心目中的 Top 5，經過整合排名後，得出以下 5 部為「GSMARENA」編輯們的心頭好，當中又有沒有你正在使用的呢？



👉iPhone 14｜7大傳聞：加大屏幕去瀏海、將使用Samsung獨家技術

【5】Apple iPhone 13 Pro 系列

iPhone 13 Pro 系列在第五位上榜，分別有一位選擇 13 Pro，另一位選擇 13 Pro Max。iOS 系統的操作性無容置疑，加入 120Hz螢幕和超廣角鏡後，成為2021年最好的手機之一，不過高昂的價錢仍是最大的敗筆。

👉Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死

👉iOS 15.2更新增加一大超實用、強大功能 iPhone用家盡快升級

【4】OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G 同樣得到 2 位編輯支持，流暢的 90Hz OLED 螢幕、旗艦級性能、出色的電池壽命和快速充電，編輯認為是一部「旗艦機殺手」。

👇👇外媒評選 2021 年 Top5 手機👇👇

+ 1

資料來源：gsmarena

同場加映：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim



Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

想知竹篙灣隔離營13件必備數碼用品清單？即睇：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim