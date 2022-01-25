消委會超市格價，農曆新年辦年貨必學｜新年又要到超市辦年貨，不過無論糖果、餅乾，甚至零食及生活用品等，不同超市的售價可以相差一倍有多。其實消委會早前推出了「網上價格一覽通」，只需使用手機，一撳即知最多六家超市的售價，無需出街都可以簡單格價。



疫情嚴峻，減少外出，利用手機格價更方便。（資料圖片）

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消委會早年推出「網上價格一覽通」，用家可利用手機一撳即查不同產品的售價，包括糖果、餅乾，甚至零食及生活用品等，而且於百佳、Market Place（惠康）、屈臣氏、萬寧、AEON及大昌食品，合共6家香港超市／連鎖店格價，即時所有價格一目了然。而且最近更加入不少實用新功能，如「儲存我的最愛」以及「設定目標價格email通知」功能，超級方便。無論現在新年需添購賀年禮物、或時常購買日常用品、食物等，手機一撳即格價。

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👇👇如何用「手機價格一覽通」，以及3大必學技巧👇👇

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「手機價格一覽通」3大必學技巧

重點1.加入我的最愛

如果一些常購的貨品，如柴米油鹽、生活用品等，可以在搜尋之後剔選後，點按「加到我的最愛」。亦可以點按貨品內後，再點按「加到我的最愛」。只要每次再進入「網上格價一覽通」，點按右上方「心心」的icon後，便可以看到早已儲藏的「我的最愛」，直接看到最新價格。

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重點2.達至目標價時收通知

如果用家在貨品內點按「設定目標價格」後，可以再設定接收email地址。當貨品跌至用家的目標價時，就會直接email通知大家，絕對不會錯過減價時刻。

重點3.過去30天價格變化

除了可以即時查閱現時的價格外，更可以點按貨品頁面內最下方，可以看到過去7日／30日的最高及最低價格，便知道此時刻是否購買的最佳時間。

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