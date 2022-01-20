2022 農曆新年電子利是（電子利市）｜農曆新年將至，然而今年肺炎疫情第 5 波隨 Omicron 變種再次來襲，新年期間各位除了可能減少外出拜年，用於利是／紅包的內的紙幣更是潛在的病毒傳播媒介，故今年派發電子利是的需要又再次提升了。



今年繼續有支付 Apps、電子銀行平台推出電子利是獎賞／優惠活動，對比現金利是的確是「安全」一點的（圖 恒生）

2022 農曆新年 3 大電子利是獎賞合集、Payme 最直接

「電子利是」來到 2022 年已經推出了接近 2～3 年時間，各銀行、支付工具的 Apps 內都加入了相關功能、宣傳價值不大，故今年在優惠數量方面比起過去幾年有所減少，目前只有約 3 個單位有提供回贈／獎賞活動，但參加方法就依舊簡單，更可以利用電子利是與一班親戚朋友互相拜年。

由匯豐銀行推出的支付工具 Payme 今年新推出了「群組利是」功能，除了像以往一樣可以將電子利是派予指定收款人，Payme 讓用戶又可以設定連結、分享至社交Apps，不同親友只要按下連結就能收取利是，最多可以一次過派出 100 封、最高限額 1 萬元，更可以加入隨機金額的設定，達到類似 WeChat「搶利是」的娛樂效果。

Payme 方面找來姜濤以及新晉女子組合 COLLAR 成員 Day、Marf 等藝人作代言，宣傳新的群組利是功能（圖 Payme）

而為了配合宣傳，Payme 方面除了找來姜濤以及新晉女子組合 COLLAR 成員 Day、Marf 作代言，又推出了電子利是的回贈活動，最高可以獲得＄84 回贈，更為直接。

按圖放大看 2022 農曆新年 3 大電子利是優惠／獎賞詳情👇👇👇

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