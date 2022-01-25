新年禁晚市堂食｜大量食材雪櫃不夠位？小型冰櫃買前必睇10件事

小型冰櫃買前必睇10件事｜農曆新年將至，不過年29晚到初三都不能晚市堂食，而且餐廳最多也限制最多 6 人（D類），很多人可能會選擇今個新年大多時間留在家中，可是買多了急凍食材﹑糕點﹑氣炸食物，雪櫃又難以負荷，這時候一個小型冰櫃／冷藏櫃可能是最好的救星。



冰櫃大小﹑容量﹑間隔﹑品牌眾多，應該點揀好？（陳錦洪 攝）

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對於眾多家電之中，一般市民對小型冰櫃／冷藏櫃的認識應該比較少，在近年氣炸鍋流行和疫情令更多人下廚後，才發現大多數雪櫃的冷藏位置不足，基本上買多兩包氣炸食物就已經沒位，因此才令小型冰櫃／冷藏櫃的討論度增加。

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不過小型冰櫃／冷藏櫃的款式五花百門，而且放眼都是一些不太熟悉的品牌，更有尺寸﹑容量﹑耗電量等問題，到底怎樣選擇才好呢？《香港01》科技玩物記者就曾採訪油麻地上海街經營廚具店多年的老闆周生先，為讀者解答入手前有哪 10 件事一定要知。

👇👇買小型冰櫃／冷藏櫃買前必知十件事👇👇

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為什麼不建議家用買有玻璃門的款式？（陳錦洪 攝）

記者再次走訪上海街，冰櫃專賣店老闆特別提醒，這類小型冰櫃／冷藏櫃大多有積雪情況，所以使用 2~3 個月後，就應該關電融雪當作定期保護。同時，建議家用小型冰櫃／冷藏櫃不要買有玻璃門的款式，因為玻璃門會有水氣問題，清潔和使用上都有一定影響。

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