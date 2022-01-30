近日香港突然進入潮濕天，體現「香港濕凍世界第一」的情況，天文台預料農曆新年濕度最高達 95%，市民要開抽濕機才能保持環境乾爽。不少人應該對抽濕沒太大概念，單純覺得環境濕𣲷𣲷就一直開住抽濕機，但原來長期開住有機會引致鼻敏感發作﹑濕疹﹑哮喘等問題。



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皮膚科專科醫生陳厚毅指出，當長時間開抽濕機或抽濕機馬力開太大時，會令環境濕度突然轉變，有機會引發皮膚病，如牛皮癬和濕疹（濕度突然轉變誘發）。有研究反映，長期開抽濕機會增加 20% 患濕疹機會，因此即使開抽濕機，也應保持在 70% 以下即可，不要因抽濕令環境過份乾燥。以下有5個正確使用抽濕機的貼士：

👇👇皮膚科醫生教正確用抽濕機5大要點👇👇

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睡覺可開全晚抽濕機？

潮濕天氣令睡眠質素下降，但全晚 7~8 小時開住抽濕機，會令環境過份乾燥，導致鼻鼻敏感發作﹑濕疹﹑哮喘等問題，因此建議使用可調節濕度的款式，或使用時間控制避免環境過度乾燥。

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友和﹑豐澤近日推出抽濕機優惠，最高 39 折發售，品牌包括 IRIS﹑東芝﹑Panasonic﹑LG﹑Philips 等。由即日到 2 月 18 日，用東亞銀行信用卡單一消費滿 $1500 ，再輸入優惠碼「BEA2022」，即可再減 $100，如果未入手抽濕機的話可以參考以下推介。

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隨農曆新年到來，不只冬季季候風仍令天氣寒凍，同時相對濕度都非常高，在年初一至初三都高達 95%，果然「香港濕凍世界第一」。潮濕天氣不只令衣物難乾，甚至會影身體不適倦怠乏力。



這時候又輪到抽濕機出場，消委會曾測試市面上14款抽濕機，當中有一款更得到 5 星評分，到底入手抽濕機前要留意哪幾點呢？哪些款式又比較建議購買呢？

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