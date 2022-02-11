新冠肺炎快速測試｜Omicron 變種新冠病毒近日在香港肆虐，每日確診人數逾千，檢測中心更是被勒令強檢市民迫爆、輪侯時間達數小時。

如果只是想要確認自己是否感染新冠病毒，針對新冠肺炎病毒的快速檢測套裝目前已經在網上有售，不用在檢測的同時出門冒著感染的風險聚集；然而經市民連日搶購，各大平台的庫存皆已見底。（內容持續更新）



《香港01》科技玩物記者就集合了香港多個網購平台，在未來一段日子會不斷更新其新冠肺炎快速測試包的剩餘貨量及補貨情況，如果有需要購買的話可以留意此文的每日更新。（最後更新：2022 年 2 月 11 日 17：00）

香港可網購新冠病毒快速測試套裝概覽

因應需求，在香港可經網購渠道購得之新冠肺炎快速測試套裝選擇越來越多，除了不同品牌，亦有提供不同的檢驗方式如口／鼻拭子、採血針採血等等，暫時最主流的有以下 8 款👇👇👇

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各網購平台貨量持續更新（最後更新：2022 年 2 月 11 日 17：00）



【1】屈臣氏 － 快速測試套裝缺貨

屈臣氏早前於其網購平台網站推出了數款新冠病毒的快速測試工具供選購，然而至今日已經絕大部份被採購一空，暫時只剩下相對貴價的 Circle Healthpod 測試套裝可供選擇。

Circle Healthpod 以你的「私人化驗實驗室」為噱頭，取樣後需要放入機中進行化驗，準確率或較一般的拭子採樣更高，但每個化驗包都屬消耗性，用於需要補購，而且本身的價錢都比一般的快速測試包貴幾倍，非必要都不用購買（圖 屈臣氏）

雅培 Panbio 新冠肺炎抗原測試

4 支裝（＄449） － 缺貨

10 支裝（＄999）－ 缺貨

20 支裝（＄1749 ）－ 缺貨

DR FREEMAN 新型冠狀病毒抗體快速檢測

2 件裝（＄135） － 缺貨

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄150、易賞錢價＄120）－ 缺貨

25 件裝（＄3000）－ 缺貨

ROCHE 羅氏診斷 新冠病毒抗原自行檢測套裝

1 件裝（＄450） － 缺貨

ARISTA 新冠狀病毒抗原快速測試棒

1 支裝（＄168） － 缺貨

👉👉👉屈臣氏新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【2】萬寧 － INDICAID、CO-Check 返貨

萬寧網店的情況不比屈臣氏好多少，至今晨時份，其已上架的幾款快速測試套裝皆顯示「暫時缺貨」，至下午時間才見 INDICAID 以及 CO-Check 兩個品牌出品再返貨

雅培 Panbio 新冠肺炎抗原測試

1 支裝（＄125） － 缺貨

4 支裝（＄449） － 缺貨

10 支裝（＄999）－ 缺貨

20 支裝（＄1749 ）－ 缺貨

ROCHE 羅氏診斷 新冠病毒抗原自行檢測套裝

5 件裝（＄500） － 缺貨

Arista即驗即知新冠病毒測試棒 1支

1 支裝（＄168） － 缺貨

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄120） － 有貨

CO-Check新冠病毒快速檢測劑

1 件裝（＄150） － 有貨

👉👉👉萬寧新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【3】莎莎 － 暫時全部缺貨

專營藥妝的莎莎網店亦有快速檢測工具出售，不過貨量應該不多，在上架後不久，兩款快速檢測工具暫時都被搶購至缺貨。

Arista即驗即知新冠病毒測試棒

1 支裝（＄168） － 缺貨

HECIN 新冠狀病毒抗原快速檢測套裝

1 件裝（＄120） － 缺貨

👉👉👉莎莎新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

【4】INDICAID － 限購中、送貨需時

政府早前決定向市民公開派發新冠快速檢測套裝，而因而聲明大噪的 INDICAID 妥析，一樣有自己的門店與網購平台，其快速抗原檢測試劑盒目前於其官方網站上仍然可以訂購，但由於反應熱烈而施加了限購措施，同時其出貨日期亦表明需要 8～10 日，如果急用的話或許不會將之當成首選。

INDICAID COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

1 件裝（＄120） － 有貨、每人限購 10 件

25 件裝（＄3000） － 有貨、每人限購 5 件

👉👉👉INDICAID 新冠病毒快速測試網店連結👈👈👈

其他現貨入手途徑：HKTV Mall、Price 網購

各大平台都出現缺貨潮，心急想要為自己或家人檢測又要怎樣做？其實新冠快速檢測工具的貨量仍然相對充足（至少不會像兩年前的口罩般需要搶購），即使屈臣氏、萬寧等大平台被買到缺貨，各位仍然可以在不同的網店、網上百貨平台如 HKTVMall、Price 網購找到同類型的貨品，品牌選擇有 Deepblue、Pro-Medix 等等，而價錢由＄100～200 不等。

只要登入 HKTVMall 搜尋「新冠」或「快速測試」等關鍵字，一樣可以找到快速測試工具的現貨（圖 HKTVMall）

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第 5 波疫情隔離準備｜新冠肺炎病毒 Omicron 變種來勢洶洶，香港連日來確診數字再創新高，除了染病風險提升，身邊有人染疫更分分鐘需要被隔離 21 日。

雖然位於竹篙灣的隔離中心有基本的生活設施，但如果要與外界保持聯繫、又或是要睇片打機解悶的話，就要自行預備自己的流動上網方案了👉👉👉趁著下一輪隔離人潮即將來可能出現，我們就再踏足竹篙灣，實地測試一下各網絡商的網速水平。