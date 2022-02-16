PS5 2022年抽籤，2月16日更新！踏入虎年，早前PlayStaion官方推出抽籤之後，今次就到AEON推出主機套餐抽籤，而今次有2個套餐以供抽籤，包括PS5光碟版主機加附PULSE 3D無線耳機組及PlayStation 5 數位版主機，仍未入手，又想在2、3月Elden Ring、Horizon、GT7等大作連連時有得玩，就不要錯過今次機會。



PS5仍然一機難求，想以正價入手只可等待抽籤抽中才可。（林勇攝）

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今次數碼版主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

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AEON再度推出PS5抽籤活動

2022年AEONCITY又有PS5主機套餐抽籤購買，抽籤登記日期由即日起至2月17日23:59；抽籤日期為2月18日，下午3時開始公布抽籤結果。而取貨日期為2月底。

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即睇AEON抽籤方法以及連結👇👇👇

PlayStation 5 主機 (附PULSE 3D™ 無線耳機組)：抽籤連結

PlayStation 5 數位版主機：抽籤連結

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連耳機）：按此

Aeon登記抽籤連結（PS5數碼版）：按此

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：待更新

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）