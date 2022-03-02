csl 5G MIRROR大抽獎　買手機/上台有機會贏MIRROR全員簽名珍藏冊

MIRROR 抽獎｜踏入 2022 年，《全民造星》香港男子天團 MIRROR 鋒頭繼續強盛，與其成員有關的商品皆賣個滿堂紅，早前 MIRROR 與 csl 合作推出的獨家 「MIRROR 5G Plan」引發全城熱議，相信今次他們與 csl. 的新一輪抽獎活動隨時又會引發「鏡粉」們另一浪的上台熱潮！



有錢都買唔到！MIRROR 親筆簽名珍藏冊

csl x MIRROR 抽獎特別獎為 MIRROR 全員 12 子親筆簽名之珍藏冊（圖 csl）

是次 csl 推出的新一輪抽獎，獎品陣容方面稱之為鏡粉「夢寐以求」亦不為過，就是由 MIRROR 成員各自親筆簽名 + MIRROR 12 子全員親筆簽名的 csl x MIRROR 珍藏冊，真正是有錢都買不到！

買手機／上台都有得抽、消費越多越易中

由2022年2月18日至2022年3月31日期間，全港市民於任何一間 csl 專門店或網上商店、1O1O Center或網上商店、HKT 專門店或「io.t by HKT」概念店選購指定淨手機或智能產品或指定服務計劃，並於2022年4月1日晚上11時59分或之前憑收據編號於「csl 5G x MIRROR」大抽獎之專頁 （https://bit.ly/3M8toQV） 登記，即可獲得抽獎機會。

購買淨手機或智能產品消費次數越多或消費金額越大或選購淨額越高的服務計劃，可獲得更多抽獎機會次數，每位客戶最多獲得上限10次抽獎機會。👇👇👇

而簽約上台最多可獲 8 次抽獎機會

「csl 5G x MIRROR」大抽獎將於2022年4月11日舉行，各位成功登記之參加者將有機會通過是次抽獎獲得獎品。每個流動電話號碼只可獲獎一次。受條款及細則約束。

推廣生意的競賽牌照號碼：55548-52