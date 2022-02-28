小米 POCO X4 Pro 發布｜國際流動通訊大會（MWC）今日正式開幕，小米亦把握此新機發表大潮帶來 POCO 品牌旗下的國際版本新機，作為重點登場的就有早前已經在網上流出過一陣的 POCO X4 Pro，依然在＄2000 港幣的價位帶來性價比十分不俗的中高階規格。



POCO X4 Pro 全新設計登場

據小米方面所講，2021 年登場的 POCO X3 Pro 憑著不俗設計與性價比，於上年度全球熱賣超過 835 萬部、成為 POCO 整個品牌的銷量之冠；既為重牌系列的續作，POCO X4 Pro 在設計上絕不馬虎，至少其機身設計再非從小米其他中國版 Redmi 機種上「借來」，而是以全新的物料與外觀示人。

今次的 POCO X4 Pro 機背物料由上一代的塑膠改成今代的玻璃，另外亦加入了獨特的折射光效，機身配色方面又引入了 POCO 品牌專用的 POCO Yellow 黃色

👉iPhone竟是全球最多人投訴手機｜最不滿相機／遊戲機／平板 Top10

屏幕方面，POCO X4 Pro 採採用中階小米機出現率十分高的 6.67” 的 AMOLED 屏幕，但其實這是首次有 POCO X 系列機種加入此種物料的屏幕，除了最高光度提升至 1200nit，對比度亦進一步提升至 450萬：1，小米方面強調今次的 POCO X4 Pro 屏幕更取得了 SGS 護眼認證。

為了延續 POCO 品牌的「電競」定位，POCO X4 Pro 的屏幕更新率就最高支援 120Hz，另外觸控採樣率亦提升至 360Hz。

處理器方面則為 Qualcomm Snapdragon 695 處理器，是 Qualcomm 旗下其中一枚支援 5G 連線的平價中階處理器。

對比起上代 X3 Pro 的 Qualcomm S860 處理器似乎有「倒退」之感，但小米就強調 S695 改用 6nm 製程，在處理能力上甚至可以超越 7 系處理器，在運行《League of Legneds: Wild Rift》時可以長時間以貼近 60fps 的高幀率運行。

在電池規格方面，POCO X4 Pro 依然繼承了 POCO 品牌的大電策略，內置了 5000mAh 電池，同時支援 67W 的快充功能，只要半小時左右就已經可以充電達 90％ 水平。

👉 日本女子自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危

而 POCO X4 Pro 的皇牌硬件，相信就是位於機背的 1.08 億像素鏡頭，是同類型配置首次出現在 POCO 品牌手機之上，雖然 1.08 億像素鏡頭早已出現在更平價的 Redmi 機種（例如早前在香港上市的 Redmi Note 11S），但 POCO X4 Pro 既然擁有更高階的處理器，在拍攝表現上亦將可以睇高一線。

（圖 Pocket-lint）

POCO X4 Pro 售價、香港上市詳情

對比起上一代 X3 Pro，今次發表的 POCO X4 Pro 在售價上稍為向上調整，6+128GB 之起始版本售價為 €299 歐羅，另設早鳥價格 €269 歐羅，按照慣例，POCO 機的香港上市售價將會相當貼近早鳥價格，亦即約＄2300 港幣就有交易，以一部中價機種而言售價依然吸引。

而在上市日期方面，目前可以確定的是小米已篤定會近月內將 POCO X4 Pro 帶來香港上市，然而確切的日期仍然有待官方確認。

👉 YouTuber遺失iPhone驚見定位在先達 得女神襄助、最後竟失而復得

同場加映：杜汶澤NFT項目涉造假？幣少爺數《喱DAO》7宗罪、指其呃錢冇市場



區塊鏈技術衍生出來的 NFT 加密資產過去一年成為投資界寵兒，不少明星藝人都有沾手，在日前杜汶澤更以「冇大台的娛樂王國」為招徠推出名為《喱DAO》的投資項目；正當外間認為《喱DAO》的公開發售成績理想、為杜汶澤帶來數千萬元收入的同時又有升值潛力👉👉👉就有一位幣圈中人猛然走出來唱反調，就是年前搶盡風頭的「幣少爺」黃鉦傑。