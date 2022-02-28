小米 POCO X4 Pro 發布｜國際流動通訊大會（MWC）今日正式開幕，小米亦把握此新機發表大潮帶來 POCO 品牌旗下的國際版本新機，作為重點登場的就有早前已經在網上流出過一陣的 POCO X4 Pro，依然在＄2000 港幣的價位帶來性價比十分不俗的中高階規格。
POCO X4 Pro 全新設計登場
據小米方面所講，2021 年登場的 POCO X3 Pro 憑著不俗設計與性價比，於上年度全球熱賣超過 835 萬部、成為 POCO 整個品牌的銷量之冠；既為重牌系列的續作，POCO X4 Pro 在設計上絕不馬虎，至少其機身設計再非從小米其他中國版 Redmi 機種上「借來」，而是以全新的物料與外觀示人。
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屏幕方面，POCO X4 Pro 採採用中階小米機出現率十分高的 6.67” 的 AMOLED 屏幕，但其實這是首次有 POCO X 系列機種加入此種物料的屏幕，除了最高光度提升至 1200nit，對比度亦進一步提升至 450萬：1，小米方面強調今次的 POCO X4 Pro 屏幕更取得了 SGS 護眼認證。
處理器方面則為 Qualcomm Snapdragon 695 處理器，是 Qualcomm 旗下其中一枚支援 5G 連線的平價中階處理器。
對比起上代 X3 Pro 的 Qualcomm S860 處理器似乎有「倒退」之感，但小米就強調 S695 改用 6nm 製程，在處理能力上甚至可以超越 7 系處理器，在運行《League of Legneds: Wild Rift》時可以長時間以貼近 60fps 的高幀率運行。
在電池規格方面，POCO X4 Pro 依然繼承了 POCO 品牌的大電策略，內置了 5000mAh 電池，同時支援 67W 的快充功能，只要半小時左右就已經可以充電達 90％ 水平。
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而 POCO X4 Pro 的皇牌硬件，相信就是位於機背的 1.08 億像素鏡頭，是同類型配置首次出現在 POCO 品牌手機之上，雖然 1.08 億像素鏡頭早已出現在更平價的 Redmi 機種（例如早前在香港上市的 Redmi Note 11S），但 POCO X4 Pro 既然擁有更高階的處理器，在拍攝表現上亦將可以睇高一線。
POCO X4 Pro 售價、香港上市詳情
對比起上一代 X3 Pro，今次發表的 POCO X4 Pro 在售價上稍為向上調整，6+128GB 之起始版本售價為 €299 歐羅，另設早鳥價格 €269 歐羅，按照慣例，POCO 機的香港上市售價將會相當貼近早鳥價格，亦即約＄2300 港幣就有交易，以一部中價機種而言售價依然吸引。
而在上市日期方面，目前可以確定的是小米已篤定會近月內將 POCO X4 Pro 帶來香港上市，然而確切的日期仍然有待官方確認。
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