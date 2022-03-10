PS5 3月10日Aeon抽籤｜早前Elder Ring艾爾登法環、GT 7跑車浪漫旅推出，不少人玩家更希望可以將PS5新機入手。可是PS5要入手仍然不易，想抽籤抽中都要睇運氣。今次就輪到Aeon推出抽籤，想及早入手的玩家又要留意了。



今次PS5再度推出抽籤，雖然只得Aeon推出（早前Log-On及蘇寧抽籤已完結），但每次都吸引大量朋友登記，想抽中亦不是那麼易。不過不需要任何成本，只需要在網上簡單登記個人資料便可，搏一搏也好。

PS5仍然一機難求，想以正價入手只可等待抽籤抽中才可。（林勇攝）

Aeon PS5抽籤詳情

今次Aeon又有PS5主機俾各位玩家抽籤購買，希望各位好運中籤買到PS5！抽籤詳情👇👇

中籤者會收到電話短訊通知及需於指定限期內於網上付款(信用卡、支付寶、微信支付)，取貨地點可選擇AEON STYLE黃埔、AEON STYLE 旺角、AEON STYLE 油塘、AEON荃灣店、大窩口店、荔枝角店、九龍灣店、屯門店及九龍城店、AEON STYLE 油塘。

登記日期：2022年3月8日18:00 至 2022年3月10日23:59

抽籤日期：2022年3月11日12:00

付款日期：2022年3月11日15:00 至 3月14日23:59

Aeon抽籤登記：連結

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

Aeon登記抽籤連結：https://drawstraws.aeoncity.com.hk/aeon/?fbclid=IwAR1ya_qNFZ5aPoKtHpbBCS_pdrr4O6NchCYfEzpffEG2q1C2CYtYHxA01mc#/landing/GB20220308A

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：待更新（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）