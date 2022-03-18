iPad Air 5配Apple最新設計M1晶性　比上一代性能翻倍還支援5G

蘋果發布會就這麼結束了，相信果粉們和我一樣都感覺意猶未盡吧。說實話，今天介紹的這幾款產品我覺得最值得買的非新款iPad Air（以下簡稱iPad Air5）莫屬。



下面我就參考官網配置為各位總結下新平板的三大升級點，一文看懂這款「真香平板」。

iPad Air5與iPad Air4比較

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iPad Air5的外觀設計與上代相同，其最大的升級點就是搭載了M1晶片。根據官方介紹，這顆M1晶片包含8核CPU+8核GPU，擁有新一代神經網絡引擎還支援8GB記憶體，相比A14晶片提升最高2倍性能，平板也能快速完成視頻剪輯等操作。

影像方面，iPad Air5的後攝模組毫無變化，不過前置鏡頭從700萬像素更新為蘋果用戶熟悉的1200萬像素廣角鏡頭，支援f/2.4光圈+2X變焦，可以完成60 FPS的1080P高清視頻拍攝。同時屏幕可視角度的變大可以容下更多用戶，新增的中心人像功能也會隨時將人像固定在畫面中央。

連接方面，iPad Air5的Type-C接口經過升級，傳輸速度提升。本機額外增加了5G蜂窩連接功能，聯網在線觀看視頻清晰流暢。

總的來說，如果你有購買平板的需求，直接入iPad Air5首發即可。該機將於3月11日晚9點開啟訂購，感興趣的你別忘記及時前往預約。

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