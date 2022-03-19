WFH時更需要家居網絡穩定　Mesh WiFi路由器選購建議一文看清

近期香港肺炎疫情持續嚴峻，在家工作的需求日益俱增，無論工作上 Zoom Meeting 或是上下載大小文件，小朋友在房網上授課，老婆或是家中兩老在家中串流睇戲追劇，千呎空間千 mb 寬頻，大家又是否可以用盡家中空間可以隨時，甚至同時一起上網呢？



香港的居住空間，雖然不大，但由於主力牆都以石屎建造，一般路由器 (Router) 的 WiFi 訊號即使能通過牆壁，但速度已大打折扣。要在家中整個範圍，都能享用與 ISP 或 5G 流動網絡供應商提供的寬頻或 5G 速度，就要選用 Mesh WiFi Router。踏入 2022 年，除了現在基本都支援 WiFi 6 以外，還有對應當今最新 WiFi 6E 或 5G Mesh WiFi Router，Mesh WiFi Router 玩法比以住變化更大。

選購Mesh WiFi路由器建議，一文看清。

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何謂 Mesh WiFi？

簡單講講什麼是 Mesh WiFi，Mesh WiFi 是當今最聰明的無線網路架構，以一部主機及最少一部衛星機再聯結節點，每一個節點都具有接收與發送的功能，所以連接愈多衛星機，愈多節點，就能擴大網絡覆蓋範圍，WiFi 的 SSID是統一的。

簡單說即是家中各個地方都用到同一個網域，家中的無線裝置可以自由尋找範圍內接收最好的節點去連接 WiFi 訊號，從而用上最快速的網路，在家周圍走也可以作無縫連接及切換。香港地石屎森林，家中都是實心牆多，如果是分間隔或是分層使用 WiFi，Mesh 系統才能保證上網的質量及穩定性。

入門雙頻 WiFi 6 Mesh WiFi Router 之選

入門的 WiFi 6 Mesh WiFi 主要以雙頻為主，用家要注意是由於建立 Mesh WiFi 網絡時，有一定的 5GHz 頻段資源需要使用，如家中需同時連接多個裝置，或會有「塞車」的情況出現。

Netgear Nighthawk MK63 勝在夠平夠細夠多衛星 HK$1,758

Netgear Nighthawk MK63 絕對是最抵玩的入門之選，相比單件式的入門 WiFi 6 Router 都要約 HK$900，現在只需 HK$1,758 就玩到，仲要係三件裝，一般過千呎三房單位都可以輕鬆應付，大大減低擺放位置的難度。MK63 機身像兩個正方形紙巾盒，相當細小慳位，無線網絡頻寬為 AX1800，亦提供最新的 WPA3-Personal 安全認證制式，適合一般家庭使用。

Asus ZenWiFi AX Mini (XD4) HK$1,599

相比 Netgear Nighthawk MK63，同級而且規格接近的 Asus ZenWiFi AX Mini (XD4)，就要約 HK$1,600 (兩件裝) 先玩到，外型都是細少，而且無線網絡頻達 AX1800，較有特色之處是支援由Trend Micro 提供的終身免費雲端網路安全功能。

中階 Mesh WiFi Router 之選

中階 Mesh WiFi Router 對比同類型入門雙頻產品，最主要是頻寬更高，可連接更多裝置，而且支援 160MHz 頻寬干擾更底，可發揮 WiFi 6 更高的網速。

Linksys Atlas Pro 6 (MX5503) 對應 160MHz 頻寬 HK$2,599

Linksys Atlas Pro 6 最高頻寬達 5400 Mbps，雖然是雙頻 Mesh WiFi，但規格已可媲美旗艦產品，兩支裝的 Mesh WiFi 組合，已可覆蓋 5400 呎範圍，還對應 160MHz 頻寬干擾更底，令連接 WiFi 6 網絡時速度可達更高水平。

Netgear Orbi RBK752 HK$3,388

Netgear Orbi RBK752 是品牌當中最受市場歡迎的 Mesh 產品，提供 8-Stream 與 AX4200 等級 4X4 傳輸通道。2.4G + 5G + 路由器互聯的 5G，其中 2.4G 2 收 2 發，頻寬各 287Mbps 總合約 600Mbps；5G 2 收 2 發，頻寬各 600Mbps，總和約 1200Mbps，有著良好的訊號穩定性，以及夠強大的 SoC，確保多裝置連線時，路由器也能夠輕鬆應付。具備 3 個 GbE 端口及 1 個 1Gbps WAN 端口 (主機路由器)，非常適合智能家居及小型商用等多連接設備的環境。

Asus ZenWiFi XD6 HK$3,699

Asus ZenWiFi XD6 有其品牌旗艦產品 XT8 的外觀設計，但就未見旗艦產品的 45 度天線加入。Asus ZenWiFi XD6 頻寬亦達到 5400 Mbps，兩支裝的 Mesh WiFi 組合，已可覆蓋 5660 呎範圍。產品亦對應 160MHz 頻寬，但定價為 HK$3,699 卻比同級對手高出不少。

旗艦三頻 Mesh WiFi Router 之選

旗艦的 Mesh WiFi Router，都是以 3 頻為主。由於建立 Mesh WiFi 網絡時，都需要用一條 5GHz WiFi 頻段建立，所以 3 頻的 Mesh WiFi 連接穩定性，都會比雙頻為高。

Linksys Velop MX10600 HK$4,999

Linksys Velop MX10600 依舊是 Linksys 最旗艦的 Mesh WiFi 6 Router 產品。外型上對比當今的旗艦 Router，無論重量及體積都比較笨重。規格上每隻三頻 Velop Mesh WiFi 6 Router，頻寬都是 5300 Mbps，兩件裝加總才是 10600 Mbps，可同時連接多達 50 款裝置，或會令顧客有點混淆。而且 Internet Port (WAN)連接最高只支援 1GB 寬頻，如家中有更高速的 2GB 寬頻就得物無所用。

Netgear Orbi RBK852 HK$5,580

這個可算是現時 WiFi 6 Mesh Router 市場最強之選，Netgear Orbi RBK852 規格非常完善，首先 Internet Port 最高支援 2.5GB 寬頻，可釋放 WiFi 6 更高的速度。頻寬高達 6000 Mbps，可同時連接更多裝置，機身亦相對細小而輕巧，可節省家中更多位置。一對 Netgear Orbi Mesh WiFi 6 就能覆蓋 5000 呎範圍，揀得旗艦產品，當然就要買最好。

5G Mesh WiFi Router 之選

5G 流動網絡的出現，對於住在較為偏遠，或家中沒有光纖網絡的用家而言，可以大大改善家中的網絡速度，要在家中都用到 5G 網絡上網，用 5G Mesh WiFi Router 產品就可以。

Netgear Orbi 5G Mesh 就是市場上較為罕有的 5G Mesh WiFi Router 「兩棲類」產品，可插 5G 卡或使用 Lan 線上網，產品支援三頻網絡，提供高達 4200Mbps 的頻寬，一主機一衛星 Router 的 Mesh WiFi 套裝，能覆蓋達 5000 呎的範圍，並支援 WiFi 6 網絡分享。

未來產品 WiFi 6E Mesh Router

其實 WiFi 6E 規格與 WiFi 6 的規格基本相同，6E 是我們常見的 2.4GHz 及 5GHz 之外，增加了多一條的 6GHz 頻道，僅支援 WiFi 6E 的裝置設備使用，換句話說即是專用特快通道，上起網自然更爽更快更高速。

Netgear Orbi 四頻 WiFi 6E Mesh (RBKE962)，產品採用全新四頻網絡，由 1.2Gbps (2.4GHz) + 2.4 Gbps (5GHz) + 2.4 Gbps (5GHz) + 4.8 Gbps (6GHz) 組成，設 10Gbps 的 Internet Port，將 WiFi 6E 網絡的速度用到盡，還支援 2.5G Multi-Gig port，或會明 2022 年最強的 Mesh Router 產品。

在 2022 年的下半年，香港或有機會玩到最新的 WiFi 6E 技術，現時只需等待 OFCA 通訊事務管理局批准後，應用 6GHz 頻段的 WiFi 6E Mesh Router，就可以在港發售，可惜到截稿之前小編與相關部門人士查詢，還未有任何推出更新，想玩最新規格的朋友需要接受無限期的等待了。

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