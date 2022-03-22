iOS 達人測試｜日前一個香港地理測試紅遍香港網絡，數以萬計香港網民都有玩過、甚至在社交網絡分享自己的「成績表」。
既然受歡迎，自然就很快會出現跟風之作，在稍早前就有網民製作了一個以 Apple iOS 為主題的測驗，並放到連登討論區上與一眾網民分享，短短半日已經吸引近 5000 人試玩。
iOS 達人測試、27 條題目專考果粉
此iOS 達人測試由網民「已認證會員」製作，共有 27 條題目，由淺入深分為 6 個部份，其中除了會問到一些 iPhone 用戶日常使用、操作的問題，又會問及 iOS 的系統制式、編程知識，最為硬核的是一些有關「越獄」（即 Jailbreak，一種讓 iPhone 可以繞過 Apple 審查、安裝第三方軟件的改機方法）的問題。
此測試的問題難度相當高，根據製作者的說法，目前平均分約為 29 分，一般用戶在 138 分當中只要獲取 20 分以上已經叫「合格」，但依然有少量神人級別的果粉可以取得過 100 分或以上。
iOS 達人測試 27 條題目參考答案
iOS 達人測試可以按此進入，同時《香港01》科技玩物亦為各位預備了 27 條問題的正確答案，各位完成測試後可以按以下的圖輯參考（為免影響測驗的公平性與挑戰性，記住要先完成測驗才看答案。）
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新冠肺炎疫情已持續超過2年時間，這段期間全世界形成的「新常態」，減少了人們出外購物的機會與時間，令以手機／電腦進行網購比從前更為平常。不過在不能實際接觸到貨品的前提下進行購物，可以衍生的問題都相當多，包括各式各樣的騙財陷阱。👉👉👉香港消委會近日在新一期的《選擇》月刊公開了幾個網購陷阱的個案，供各位消費者參考警剔。