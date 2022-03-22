iOS 達人測試｜日前一個香港地理測試紅遍香港網絡，數以萬計香港網民都有玩過、甚至在社交網絡分享自己的「成績表」。

既然受歡迎，自然就很快會出現跟風之作，在稍早前就有網民製作了一個以 Apple iOS 為主題的測驗，並放到連登討論區上與一眾網民分享，短短半日已經吸引近 5000 人試玩。



iOS 達人測試、27 條題目專考果粉

此iOS 達人測試由網民「已認證會員」製作，共有 27 條題目，由淺入深分為 6 個部份，其中除了會問到一些 iPhone 用戶日常使用、操作的問題，又會問及 iOS 的系統制式、編程知識，最為硬核的是一些有關「越獄」（即 Jailbreak，一種讓 iPhone 可以繞過 Apple 審查、安裝第三方軟件的改機方法）的問題。

此測試的問題難度相當高，就連使用 iPhone 10 年以上的用戶都未必可以得到高分（資料圖片）

此測試的問題難度相當高，根據製作者的說法，目前平均分約為 29 分，一般用戶在 138 分當中只要獲取 20 分以上已經叫「合格」，但依然有少量神人級別的果粉可以取得過 100 分或以上。

iOS 達人測試 27 條題目參考答案

iOS 達人測試可以按此進入，同時《香港01》科技玩物亦為各位預備了 27 條問題的正確答案，各位完成測試後可以按以下的圖輯參考（為免影響測驗的公平性與挑戰性，記住要先完成測驗才看答案。）

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