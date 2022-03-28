Bowers & Wilkins Zeppelin 評測｜近年你有否多了留在家中，開始想提升生活質素？比如，買個靚仔又靚聲的家用無線喇叭，既可聽靚歌，又如型格擺設增加家居品味， Bowers & Wilkins Zeppelin 2021ver.無線喇叭既有新潮外觀，亦有英國喇叭老品牌的傳統工藝，音色有保證。本文還會推介高／中／低三個價位的無線喇叭新作！



B&W Zeppelin｜高階之選 簡約有型的齊柏林飛船

B&W（品牌簡稱）Zeppelin的名字取自歐洲古時一種叫「齊柏林飛船」的載人氣球飛行器，外型真的有如一部又長又窄的太空飛船，又有點像粒修長的欖核。整支喇叭只有「船底」一個金屬支持架，地台上有支LED氣氛燈，Zeppelin看來像在半空飛行一樣，而且色調及光度適中，使用手機app更可調節光度，絕非MK仔電競機幻彩LED走馬燈，簡約有格。

Bowers & Wilkins Zeppeli 無線喇叭（黃寶瑩 攝）

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Bowers & Wilkins Zeppeli 機身細節

Zeppelin支援藍牙 5.0 和 Wi-Fi連線，前者有 aptX Adaptive 認證，使用對應的Android手機播歌，就可以聽到最高達 24 位/48kHz 的高解析度串流音樂。用WiFi連接更好，支援 Apple AirPlay 2，又可以開動專用app控制音色、調校LED光度，冷用Zeppelin魁應用程式播放網台播放。

Bowers & Wilkins Zeppelin 有足足 240W 輸出力，如果你家是一間兩三百呎樓，根本就用不盡，記者在公司內試玩，將音量開到40%左右，已經非常足夠。Zeppelin的長型機身中國有1對 25mm 雙球頂高音單元、1對90mm及1個150mm低音，經 AirPlay 用 Spotify 欣賞容祖兒的《心之科學》，前奏的琴聲清脆、Joey女聲突出靠前，而且分析力相當高，人聲跟樂器聲層次分明，之後再聽Aimer的《残響散歌》，聽節奏快的歌曲也不會拖泥帶水，尤其喜歡歌曲中的和音聲，很有感染力。

經 AirPlay 用 Spotify 欣賞容祖兒的《心之科學》（黃寶瑩 攝）

總結：對音色有要求的你 消費券有目標了

這支Bowers & Wilkins Zeppelin無線喇叭外型夠高級，音色亦非一兩千藍牙喇叭可比，如果你想在家，駁手機就能輕鬆高質素的音樂，它是相當好的選擇。不過對於香港用家來說，它的外型實在是比較巨型（26吋長），要安置好它都需要頗兔空間。

Bowers & Wilkins Zeppelin無線喇叭 SPEC.

輸出功率：240W

藍牙版本：5.0、aptX Adaptive、AAC、SBC

支援WiFi及AirPlay 2

喇叭單元：2x 25mm 雙球頂高音、2x 90mm FST 中音、1x 150mm低音

頻率：35Hz 至 24kHz

體積：210mm x 650mm x 194mm／6.5kg

售價：$6,780

facebook：BowersWilkinsHK



對音色有要求的你 消費券有目標了（黃寶瑩 攝）

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Fender Newport 2｜中階之選 買夠一對

美國Feder結他廠旗下個人音響部門，等了幾年終於再推出新一代藍牙喇叭「Newport 2」！ 它的樣子依照Fender的結他Amp 製作，使用analog風格的啪啪開關及旋扭掣Analog Volume EQ 調聲，加上尤如結他AMP的金屬網面、鋼鈦灰色及香檳金色拉絲面板，懷舊設計夠晒Rock。

Fender Newport 2，每隻各售＄2280（黃寶瑩 攝）

音色方面，Newport就比上一代更萬能中性，改用了新款單元，調音不會過度重視bass。買兩隻，可以1間房1隻、同時以Party Mode播同一首歌，或以 Duo Mode 將2隻喇叭連結為1左1右聲道，放在客廳兩邊立體聲無線播放，音樂質量更結實、音量更勁。

+ 1

Fender Newport 2個人覺得單隻表現比上代出色，音色結實不會太散，不過線條都是有點粗獷，Rock或Pop友會比較滿意。但如果開動Duo/Party mode就不同了，兩隻喇叭合作播出同一支歌，力量更澎湃，聽得好爽，完全不知道自己只是在用無線藍牙喇叭聽歌。

開動Duo/Party mode，兩隻喇叭合作播出同一支歌，力量更澎湃（黃寶瑩 攝）

Fender Newport 2無線喇叭 SPEC.

藍牙版本：藍牙5.0／3.5mm mini jack 輸入端子

單元：3單元 30W 輸出

功能：Duo Mode 立體聲、Party Mode 無線配對

體積：133 x 184 x 75mm／1.5 kg

電量：可駁火牛／內置電可播12小時

顏色：紅色/鋼鈦灰, 黑色/鋼鈦灰, 黑色/香檳金

售價：＄2280／1隻

facebook：SOUNDWAVE.HK



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SOUL S-STORM MAX｜抵玩之作 防水實用

如果你需要1支同時可在一人單位室內聽歌，又可帶出街兩個朋友在海邊聽聽音樂的小喇叭，SOUL S-STORM MAX 防水無線藍牙音箱相當抵買。$648就有IP66 防水防塵及LED閃燈，電量夠播 15 小時！

SOUL S-STORM MAX 防水無線藍牙音箱相當抵買（黃寶瑩 攝）

圓筒型設計的S-STORM MAX，整個筒身都是摸上去手感極好的網面，黑色機身的兩端有LED閃燈環，更可以自由轉為紅色、紫色、深藍色、淺藍色、深綠色和淺綠色。機背則有開關、音量加大、接聽來電、音量減少、LED燈轉色5個按鈕。旁邊還有個防水蓋，內面有 USB-C 充電口、3.5mm耳機插線口、Micro SD卡槽。

SOUL S-STORM MAX 無線喇叭 SPEC.

藍牙版本5.0／SBC

頻率響應：80-20KHz

備用時間310 小時／播放時間 15 小時

防水等級：IP66 防水防塵

內置電池：7.4v 2000mAh

體積：直徑83mm x 長度205mm／720g

售價：$648

網頁：www.soulnation.com

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