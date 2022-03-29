近日多間內地大型科技和電商公司如騰訊﹑阿里巴巴﹑京東等，都相繼爆出裁員潮，但網絡上竟傳出京東和 bilibili「恭喜」員工被裁員，原因是該員工收到的「大信封」，被美化成「畢業通知」。



bilibili 畢業日

據內地媒體的報導，有內地網友貼出「bilibili 畢業日 各項事宜指引」的圖片，指為幫助該網友離開 B站後，能夠順利開始新的職業生涯，將有關手續辦理的程序表明。而所謂的「有關手續」，其實就是被裁員後要交還公司的文件簽收。

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京東：恭喜你順利畢業

京東同樣把裁員美其名作畢業，網上有關京東「畢業須知」的圖片中看到：「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！感謝一路相伴」，如果這是自行離職可能是頗窩心，可是在被裁員後收到這種「恭喜」，會否太過諷刺。

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內地傳媒就圖片向京東查詢，京東只回應裁員是業務板塊的「正常優化」，但沒有回應「畢業須知」的相關內容。

京東，中國B2C模式的網購平台（Google 圖片）

中港兩地網民對內地公司把裁員說成畢業都表示不解，有內地網民笑稱：「能夠選擇留級嗎？」今次京東和 bilibili 的「畢業潮」，竟引證了大學最後一年時，經常都會聽到的一句說話：「畢業即係失業」。

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👇👇網民對裁員變畢業的回應👇👇

資料來源：快科技