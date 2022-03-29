傳Motorola新機配Snapdragon 8+　F2.2f光圈更有2億像素超大鏡頭

已流傳一段頗長時間的 Motorola 首部配備 Snapdragon 8+ 晶片組手機，較早前有疑似測試裝置的實機照片流出。相片中展示了該作另一個主打賣點，就是辨識度非常高的兩億像素超大鏡頭組外觀。



國內媒體展示了來自微博帳號「fenibook」上傳相片，當中拍攝了疑似 Motorola 未發佈手機的測試裝置部份機背。相片中可以看到，佔據了上半機背不少空間的大型攝像模組，其採直排 1+2 大眼三鏡佈置，側邊印上了「200MP HP1 OIS F2.2」字樣，同時長橢圓外觀的 LED 閃光燈則擺左縱向主鏡頭右方位置。

網傳Motorola新機將有2億像素超大鏡頭

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從裝置鏡頭組印上字樣不難猜想，這款未定名 Moto 手機或配備了具備兩億像素輸出的三星 ISOCELL HP1，這款感光元件將提供罕有的 4×4 十六合一 2.56μm 大像素，合一後能輸出畫質更出眾的 1,250 萬像數碼相片。同時其配備鏡頭組，亦提供 F2.2 光圈跟 OIS 光學防震，考慮到鏡頭大小基本已達數碼相機尺寸，其散景處理亦同樣值得期待。

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