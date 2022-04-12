淘寶中伏｜傳說中，淘寶可以找到所有你想到的產品，甚至是你完全沒想過的都有，不過當中不乏一些「中伏」產品，以及買回來後才發現根本沒有用。近日，在 Facebook「淘寶開心share」專頁中，有網民分享在淘寶買「感應沖廁器」，結果被眾多人恥笑多此一舉，到底為什麼呢？



「感應沖廁器」

可能部分人都不知道「感應沖廁器」是什麼一回事，其實就是利用紅外線感應手部動作，觸發伸縮桿按下沖廁按鈕，無接觸完成沖廁過程。其實就類似大商場的無接觸沖廁廁所，不過這個裝置可以外加在有實體按鈕的廁所上操作。記者在淘寶上搜尋同類產品，發現原來價格不低，最便宜也要約 120 人民幣才能買到。

👉消費券一出腦場即加價？砌機用戶成「水魚」網民笑：Zoom要用3090

網民恥笑產品無用

有網民在 Facebook 開 Post 問有沒有人正在使用「感應沖廁器」，想了解效果如何，但就被其他網民質疑這個產品的用途。原因是認為家中的廁所一般都比較乾淨，應該不會怕沖廁按鈕太髒才對，而且去完廁所也一定會洗手，這個「感應沖廁器」在家中的意義基本沒有。

👉洗冷氣教學｜天文台料本周最高29度 專家教洗冷氣隔塵網趕走霉菌

另外，也有網民笑言，要帶出公廁使用才能發揮出「感應沖廁器」的價值，不過又有多少人只是因為怕髒，而每天帶住一個「感應沖廁器」出外呢，倒不如直接用紙巾隔住沖水掣更方便直接。

淘寶網購中伏

除了會買到沒有用的產品外，仍有很多不同形式的淘寶網購中伏例子。上年就有人在淘寶買了一個電磁爐餐檯（檯中間內藏電磁爐為食物加熱），突然在凌晨「自爆」，檯面的玻璃散落一地，離奇的是買家沒有使用過電磁爐功能，完全不了解玻璃「自爆」原因。

👉消費券 2022｜19間電器商付款方式整合 八達通定Tap&Go更方便？

近日也有另一單中伏事件，有女網民在淘寶上買一部價值 119 人民幣的迷你街機，結果貨物到手時發現包裹極輕，打開後竟只有一卷廁紙。幸好有拍攝整個開箱過程，經淘寶客服介入後，成功退款。雖然淘寶非常方便，不過網購前也要小心留意商家的信譽和使用需要，特別是電器和食物，付款前更要再三考慮清楚。

資料來源：Facebook@淘寶開心share