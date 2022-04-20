惠而浦開倉｜網店陳列品可用消費券 洗衣機21折 10件最抵推介
撰文：陳錦洪
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消費券優惠｜惠而浦網上商店 W-Mall 推出春季陳列開倉優惠，由 4 月 20 日中午12時～26 日，多款惠而浦家電以激抵價發售，包括上置式洗衣機低至21折，而所有列產品提供一年產品保養及免費送貨，部份產品更有免費安裝服務。陳列產品數量有限，想用最抵價錢買到家電，就要睇定有什麼優惠產品。
消費券支付
惠而浦網店接受消費券支付，包括Alipay、WeChat Pay、八達通。如 Atome 新用戶購買滿 $1,000，更可享額外折扣最多減 $100。有一點要留意，今次開倉的產品都屬於陳列品，雖然惠而浦都會提供一年保養，但如對陳列品信心有保留的話，也應再三考慮才消費。
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小米米粉節後追加優惠
如果之前錯過了「米粉節」的話，今次小米網店的「消費賞不停」活動就要留意，除手機及平板外，所有消費都有每 $300 減 $30 折扣。由即日起至 25 日，每日 10 點更有 4 款商品限量再折，即點下圖睇定有每日有什麼限量折上折產品。
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