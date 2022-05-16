MSI消費券優惠｜Creator Z16限定版減$7000　6款人氣手提電腦推介

MSI消費券優惠｜$5,000 消費券推出後，很多人都帶去腦埸砌機，不過網傳腦場加價或推銷死貨，令部分電腦知識不多的買家慘變「水魚」。如果想「快﹑靚﹑正」一買即用的話，其實手提電腦也是不錯的選擇。MSI 推出消費券優惠，多款電競﹑文書機劈價出售，連 Creator Z16 藤原浩聯名限定版都有驚喜折扣。



MSI 推出消費券優惠，Creator Z16 藤原浩聯名限定版一口氣減 $7,000，而其他文書﹑創作者手提電腦﹑電競手提電腦都有折扣優惠。同時，MSI 網店額外推出「消費券狂賞優惠」完成活動步驟即機會會得到活動代碼，輸入後可再減 $1,000。正想用消費券買手提電腦的話，MSI 以下優惠就不能錯過。

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MSI消費券優惠（MSI官方圖片）

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