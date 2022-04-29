MIRROR演唱會開售｜YouTuber踢爆網上內部賣飛黨、有人被騙＄5700

演唱會門票網購騙局｜最近香港疫情放緩、收緊多月的社交距離措施終於放寬，因疫情而停辦的演唱會重開、同時亦有新的演唱會決定舉行，例如 ViuTV 天團 MIRROR 的演唱會門票就在今日（4月29日）開始預售。但由於演唱會門票仍然一票難求，想入手的 Fans 未能成功搶票、或許只能轉而在網上求購高價轉售的「黃牛票」。



不過近年就時有聽聞，有騙徒就看準這班 Fans 的心理進行騙財，YouTuber Sunny 近日就接到一位觀眾的案例分享，決定在新片中將騙案公開演譯一次，望能令更多人防範這些「賣飛黨」。

網上「賣飛黨」不斷吸引事主「加碼」、最終騙走＄5700

香港 YouTuber Sunny（頻道 arhoTV） 近年與女友 Creamy 勤力出片，不久前頻道訂閱數更突破 50 萬大關，本地 Fans 眾多，自然有一定的影響力，甚至會有 Fans 受騙後向他們求助、要求公開事件。

而繼在早前拍片提醒大家提防求職陷阱之後，Sunny 在日前就收到另一 Fans 的個案，指她在網上因誤信騙徒可以代其購買演唱會門票而最終損失＄5700。

各 Sunny 求助的 B 小姐，竟因心急求購演唱會門票而損失＄5700（圖 ArhoTV @YouTube）

事情的經過其實與近年多宗類似案件都十分相似，話說事主 B 小姐的偶像原定在 2022 年頭時於紅館舉行演唱會，但因疫情被迫取消，不過最近就復辦，並在 5 月起補加開多場場次（Sunny 與 Creamy 並未在影片透露歌手名字，但近期復辦演唱會的歌手應該就只有張敬軒一個）。

由於政府的規定，入場人數只能是場館的一半，B 小姐原先購買尾場門票在補辦時亦因而變成尾二場次，對於一心感受尾場氣份的觀眾而言的確是大打折扣，為此 B 小姐就在網上求購尾場門票。

尋覓一番之後，B 小姐最終在一個 Facebook 群組處找到有人放售尾場的演唱會門票，而且座位還相當靠前，故就即時聯絡賣方。對方在回覆時透露他所賣的是「內部票」，需要先下一半訂金作預留，心急的 B 小姐未虞有詐，即時過數＄1300。

心儀的尾場門票，還要是前排，B 小姐即時過數打算搶票（圖 ArhoTV @YouTube）

然而在過數之後，對方又稱「同事要求入全數才可以售票」，「之前承諾的門票已售、只有更貴價門票」等理由，一次又一次索要金錢，結果直到交收前，B 小姐總共付出了＄5700，然後對方就再沒有回覆任何訊息、人間蒸發，然而由於 B 小姐與對方有不少交易細節都在語音通話中交代，並未留有任何白紙黑字的證據，故要追查都有一定的難度。

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MIRROR 門票炒過萬、網購詐騙6大危險特徵

網購詐騙，其實最終也離不開「銀行匯款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

而除了上述 Sunny 轉述的演唱會之外，近日香港天團 MIRROR 亦宣布在今年 7 月於紅館舉行演唱會，根據過往經驗，MIRROR 演唱會門票一發售即被搶購一空，甚至出現過萬元的黃牛炒價，今次相信都不會例外，而這很有可能會成為騙徒的另一可乘之機。

2021 年 5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大，各位需要更小心提防👇👇👇