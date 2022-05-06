PS5 5月AEON、Suning蘇寧抽籤｜早前PS5推出了不少大作，加上消費券的推出，吸引不少機迷更想將PS5新機入手，可是始終貨量仍然嚴重不足，一機難求。想以正價入手仍然可靠抽籤方式購機，5月份各個PS5抽籤購機渠道再度展開，今次先來繼早前Log-On後，到AEON、Suning蘇寧兩大方法再度出台。



PS5抽籤 5月AEON、Suning蘇寧官方開賣

PS5今次於AEON及Suning蘇寧雙雙都推出PS5抽籤，而且兩者都有不同購機套餐選擇，因應想購入什麼套餐而「入紙」抽籤申請。

PS5雖然炒價稍為回落，可是仍然一機難求。（林勇攝）

👉PS5上市已超過15個月仍短缺 日本網站統計七成玩家仍未買到機

AEON抽籤方法

AEON今次5月又有PS5主機抽籤購買

－抽籤登記日期: 即日至5月9日23:59

－抽籤日期: 5月10日

－取貨日期: 5月底 (確實日期將會另行通知)

可抽籤購機組合：PlayStation 5 主機 (附額外DualSense 無線控制器 - 星光藍)

已登記顧客可於指定期間在本網頁以登記手提電話號碼查詢抽選結果，購買網址會透過電話短訊發送給中選的顧客。中選的顧客請於 5月10日 至 5月12日23:59 付款。



AEON抽籤連結：https://drawstraws.aeoncity.com.hk/aeon/#/landing/GB20220504A

還有Suning蘇寧抽籤方式，詳細方式可點按下圖參考：

+ 3

Suning登記抽籤連結：https://bit.ly/38LLTs8

👉PS5國行主機正價海量供應｜經一步驟與港行無異 卻暗藏嚴重隱憂

今次數碼版PS5主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

👉 PS5 GT7｜跑車浪漫旅7新模式！山內一典專訪 8大升級重點車迷必玩

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

+ 13

👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

Aeon登記抽籤連結：https://drawstraws.aeoncity.com.hk/aeon/#/landing/GB20220504A

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）