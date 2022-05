由意大利工匠精心雕琢而成的 Maserati,款款均集優雅、品味、熱情及性能於一身。車迷們將於5月27日起前往Maserati 陳列室開放日,一同感受意式文化並參觀全線型號及體驗 Maserati 極致駕駛感,更可享一系列限定禮遇高達 $400,000及其他精緻禮品以及現場體驗全球首個 VR 虛擬實境陳列室。



今次Maserati 瑪莎拉蒂開放日展出多款熱門型號,包括「全新 SUV Grecale 」、「新世代跑車 MC20」、「豪華高性能 SUV Levante」、「豪華房跑 Ghibli」及「旗艦級房車 Quattroporte」。

另外,車迷更可以在現場體驗「VR 虛擬實境陳列室」,其設計靈感源自超過二千年歷史的意大利著名宗教建築「萬神殿(Pantheon)」,這個經典神聖的設計重新演繹,結合真實與幻境概念元素,在舉世聞名的香港維多利亞港,構建出一個懸浮半空的全方位虛擬陳列室建築,科幻感一下子將整個維港環境變得充滿超現代氣氛,同時觀賞同樣設計創新的 Maserati 瑪莎拉蒂汽車。

在VR瀏覽過程中,參觀者可以為每款汽車型號由外而內配搭不同的可選擇顏色及物料,合共超過 2900 個拼合可 能性,還可以聆聽每款汽車型號的引擎運轉聲浪,為選購及實際試車作好準備。參觀者更可以透過資訊版選項,從 Maserati 瑪莎拉蒂的三大製車方針,分別是創新(Innovative By Nature)、設計(Unique By Design)、熱情(Powered By Passion), 探索 Maserati 瑪莎拉蒂對未來產品追求前衛、頂尖科技等最新資訊。

Maserati 陳列室開放日展出型號

全新 SUV Grecale

新世代跑車 MC20

豪華高性能 SUV Levante

豪華房跑 Ghibli

旗艦級房車 Quattroporte

現場限定禮遇



• 指定車款優惠高達 $400,000

• 貼心專車接送服務

• 額外售後服務禮遇高達 $12,000

• 高價 Trade-in 優惠

• 精緻禮品



MASERATI 陳列室開放日

日期:27/5 - 1/6

時間:10am - 7pm

地點:淺水灣道 60 號