Maserati 瑪莎拉蒂開放日｜體驗新車及試玩首個VR虛擬實境陳列室
由意大利工匠精心雕琢而成的 Maserati，款款均集優雅、品味、熱情及性能於一身。車迷們將於5月27日起前往Maserati 陳列室開放日，一同感受意式文化並參觀全線型號及體驗 Maserati 極致駕駛感，更可享一系列限定禮遇高達 $400,000及其他精緻禮品以及現場體驗全球首個 VR 虛擬實境陳列室。
今次Maserati 瑪莎拉蒂開放日展出多款熱門型號，包括「全新 SUV Grecale 」、「新世代跑車 MC20」、「豪華高性能 SUV Levante」、「豪華房跑 Ghibli」及「旗艦級房車 Quattroporte」。
另外，車迷更可以在現場體驗「VR 虛擬實境陳列室」，其設計靈感源自超過二千年歷史的意大利著名宗教建築「萬神殿（Pantheon）」，這個經典神聖的設計重新演繹，結合真實與幻境概念元素，在舉世聞名的香港維多利亞港，構建出一個懸浮半空的全方位虛擬陳列室建築，科幻感一下子將整個維港環境變得充滿超現代氣氛，同時觀賞同樣設計創新的 Maserati 瑪莎拉蒂汽車。
在VR瀏覽過程中，參觀者可以為每款汽車型號由外而內配搭不同的可選擇顏色及物料，合共超過 2900 個拼合可 能性，還可以聆聽每款汽車型號的引擎運轉聲浪，為選購及實際試車作好準備。參觀者更可以透過資訊版選項，從 Maserati 瑪莎拉蒂的三大製車方針，分別是創新（Innovative By Nature）、設計（Unique By Design）、熱情（Powered By Passion）， 探索 Maserati 瑪莎拉蒂對未來產品追求前衛、頂尖科技等最新資訊。
Maserati 陳列室開放日展出型號
現場限定禮遇
• 指定車款優惠高達 $400,000
• 貼心專車接送服務
• 額外售後服務禮遇高達 $12,000
• 高價 Trade-in 優惠
• 精緻禮品
MASERATI 陳列室開放日
日期：27／5 - 1／6
時間：10am - 7pm
地點：淺水灣道 60 號