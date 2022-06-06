WWDC 22蘋果發布會文字直播，iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、新MacBook Air、AR眼鏡等新產品即將現身？（附直播連結）｜Apple蘋果即將在香港時間6月7日晚上1時舉行WWDC 2022 keynote（蘋果發布會），預期將會公布最新iOS 16、iPadOS 16、macOS 13等新系統外，還很大機會發布以M2晶片作架構的新MacBook Air、Mac mini等，還有傳聞已久的VR／AR裝置。究竟發布會有什麼新品？今晚（6月7日1am）與各位果迷一同看直播！



WWDC 2022 蘋果發布會（Apple Worldwide Developers Conference）keynote將會在香港時間6月7日凌晨1時正式舉行，今年除了幾乎肯定會有iOS 16、iPadOS 16、macOS 13等最新系統消息外，還很大機會公布最新M2晶片以及新MacBook Air等新機系列。而且傳聞已久的VR／AR裝置亦可能在今次發布會登場。

👉 WWDC 22文字直播 將會在6月7日1am開始...（隨時更新）

就在發布會前，先總合直至現時為止的所有傳聞重溫。



iOS 16 傳聞預測8個實用新功能

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WWDC22傳聞正在測試中7部新Mac 型號

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傳聞Apple的VR/AR系統，極可能會在今年ＷＷDC22上登場

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