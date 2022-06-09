iOS 16實測10個超實用功能｜早前WWDC22 Apple正式公布了iOS 16等新系統新功能，同日開發者beta版本亦正式推出，當中自訂鎖屏（個人化鎖定畫面）、一鍵退地、廣東話併音輸入等都令不少果迷相當期待。記者當然第一時間為iPhone升級實測，看看多個注目新功能是否如發布會所言般好用呢？



iOS 16終於正式公布，雖然距離正式推出還有一段時間，可是開發者beta已經推出，記者亦第一時間做白老鼠更新手機試玩新功能，當中個人化鎖定畫面、圖片一鍵退地以及廣東話併音輸入非常實用！

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個人化鎖定畫面功能，可算是今次iOS 16最重要更新feature之一。

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👇iOS 16 實測／設定10個超實用功能👇

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1.1 自訂鎖屏（個人化鎖定畫面）

今次iOS 16最重大的更新一定是加入「個人化鎖定畫面」，可以自由設定lockscreen的圖片、字型等個人化設置，有點像Apple Watch設定。只需要在「設定」，或在鎖定畫面長按便可以作個人化鎖定畫面設定。

除了選擇用家自己的相片外，還可以有內置「精選」、「天氣與天文」，甚至emoji主題的鎖定畫面（可自由設定不同emoji及款式）。另外，亦可以設定不同小工具在鎖定畫面上，如日程表、天氣、運動、手機電量等，更方便用家不需要為手機解鎖都可以看到重要資訊。

另外，最有趣是可以設定「相片隨機顯示」功能，可以在相簿選擇好多張圖片，然後再設定不同時間、或點按畫面，隨機轉換不同鎖定畫面。而且如果是用iPhone拍攝的「人像相片」、或一些系統能認得分離主體及背景的相片，便可以令時間等文字疊在物件與背景之間，更有立體感。

專注模式（focus）亦為「個人化鎖定畫面」作出更深度的設定，可以因應不同模式來設定不同鎖定畫面，用家一看鎖定畫面就知道現在是什麼模式中。

2. 圖片一鍵退地

這個可算是記者覺得iOS 16其中一個非常實用、強大的功能，只需要在相簿中隨便選擇一張相片，一點按相中主體便可以即時「退地」，然後可「複製」至不同地方，如iMessage、記事簿等，亦可以複製至不同圖片編輯app上再加以修改（或改為不同貼紙），好玩亦易用。

3. 廣東話併音輸入

可算是為香港而設的新功能，官方終於在系統增加「廣東話併音輸入」（粵話併音輸入），可以廣東話併音簡單輸入中文字，非常jeng！

4. 圖片／影片Live Text原況文字即時翻譯

自iOS 15加入Live Text原況文字功能時，可以即時「copy」相片中的文字，已令不少用家叫好。今次可以直接在影片中（pause時）使用Live Text原況文字功能外，更加入更多實用功能，如即時翻譯、單位轉換（如氣溫、量化單位等），令實用性大增。

5. 聽寫與鍵盤一齊用

iPhone的聽寫功能一向都比其他系統手機更強（尤其是廣東話辨識度特別高），今次加強了聽寫功能，就算開啟了聽寫功能時，亦可以同時利用鍵盤輸入文字，一邊講、一邊用鍵盤輸入或修正文字，非常方便。

6. 毋需Apple Watch運動偵測

不再需要Apple Watch都可以追蹤用家的運動，只需要袋著iPhone就可以紀錄步數、活動及運動等。雖然相信比Apple Watch的準確程度差一點，但對於沒有Apple Watch的用家亦是不錯的運動偵測功能。

7. 設定時間發Email

雖然此功能早已在Gmail上推出，但對於長時間都是使用內置郵件功能iPhone用家而言，設定sent email時間，亦都是非常實用的功能。只需要在寫email後，長按右上角send icon，便可以選擇什麼時間發出。

8. 藥物紀錄追蹤

健康app加入用家藥物紀錄功能，對於長期需要服藥的用家而言同樣是非常實用的功能，只需要進入健康app內，「瀏覽」＞「藥物」內，便可以設定現時正在定時服用什麼藥物，輸入文字資料外，亦可以輸入藥物種類及外表顏色，提醒服用時亦不會認錯其他藥。

9.個人化空間音樂Spatial Audio

今次發布會略為提及過iOS 16增加了個人化空間音樂Personalized Spatial Audio功能，可以深度設定用家戴上AirPods耳機時的狀態後，自動設定更合適用家的空間音樂效果。只需要連接了AirPods後，於設定內啟動Personalized Spatial Audio功能，就好似設定FaceID般拍攝下左右耳機的方位，便可完成設定。

10. 地圖路線中途站增至最多15個

Apple Maps地圖設定路線時今次可以最多加入15個中途點，而且設定好路線後自動同步至其他裝置，如Mac機設定好後外出時利用iPhone參考路線，亦都十分好用。

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