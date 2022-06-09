Apple 在 WWDC 2022 後公布了「Design Awards 2022」的得獎者和 12 款設計出色的 App，在共融、趣味、互動、社會影響力、視覺與圖像以及創新這六個類別中，分別選出一隻 App 和一隻手機遊戲，當中部分日常使用沒有留言，但原來非常實用和有趣的 App，iPhone 和 iPad 用家不能錯過。



Apple Design Awards 2022公布了過去一年最出色的12款apps。

創新類別

App：《Odio》 ／開發者：Volst (荷蘭)



《Odio》 提供瀑布聲、流水聲、柔和悅耳的電頻音等逼真的自然聲音，加上空間音訊及頭部追蹤功能，讓用家可以暫時逃離都市的繁囂，沉浸在自己想要的聲景當中。

遊戲：《MARVEL 未來革命》 ／開發者： Netmarble Corp. (南韓)



《MARVEL 未來革命》在取得 2021 年 iPad Game of the Year 後，再得到Apple Design Awards，在開放世界中，玩家可以操作眾多 Marvel 角色，透過 Metal 支援的流暢戰鬥、奢華過場動畫，將漫威電影宇宙栩栩如生地帶到玩家眼前。

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視覺與圖像類別

App： 《Halide Mark II－專業相機》 ／開發者： Lux Optics (美國)



介面清楚簡約的相機 app，把多個相機功能都集中在一個簡單的操作介面中，不只 iPhone，連 iPad 都有專用版本，熱愛攝影的用家不能錯過。

遊戲：《LEGO Star Wars: Castaways》 ／開發者：Gameloft (加拿大)



LEGO 遊戲一向大受歡迎，《Castaways》更有著如電影般的故事情節、精緻漂亮的視覺效果，最多4名玩家在星球上探索，更能滿足喜歡自訂遊戲內容的玩家，發揮創意在遊戲中體驗LEGO 樂趣。

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資料來源：Apple