電費加價｜受俄烏戰爭等因素影響，令燃料價格提升，港燈及中電宣布提升燃料調整費。港燈每度電燃料調整費增加47.1仙，較年初升72.5%；中電每度電燃料調整費增加43.2仙，提升堝過一成。不想今個夏天收到震撼帳單，就要學識如何慳電。



能源計算機

消委會曾在報告中指出，變頻式冷氣比比定頻式冷氣，在慳電效能上相差40％，加上一級能源效益，可以節省到一定的電費。不過，對於正打算買新電器的用家來說，這些數據仍然非常空泛，仍難以參考自己使用時的電費時多少。其實機電工程署網站有一個「能源計算機」的功能，可以找出不同家電﹑品牌﹑型號，再輸入使用的電力公司和平均每月使用，就可以計算出估計的每年費用。

而且可以一次過選擇多款家電，如冷氣機﹑洗衣機﹑雪櫃等，只要逐個輸入每年使用時數和數量，就可以一次過了解家中電器的全年電費是多少，特別適合買新家電前使用。

機電工程署能源計算機網站（按此進入）

消委會曾分享雪櫃的7大慳電方法，其實最根本的做法，就是從日常使用著手。另外，一個家庭必備的家電很多，冷氣﹑洗衣機﹑熱水爐等，不想收到震撼電費單，就要了解所有家電的慳電方法：

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