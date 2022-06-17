iPhone倫敦失竊、下落令人意外｜一講到深圳華強北，第一時間就會想起以前炒 iPhone 的盛況。作為手機﹑配件的買賣集中地，華強北不只大品牌新機，就連山寨機，甚至是不知渠道來的「老鼠貨」都有機會找到，因此集中了一眾炒家﹑用家。近日有外國網民在 Twitter 出 post，指自己在倫敦失竊的 iPhone，竟發現定位在中國。



Twitter@DanielYubi 網民分享，自己在倫敦失竊的 iPhone，透過 iOS 的「Find My」功能，竟發現 iPhone 的位置在中國深圳的Huafa Road（華發北路），無奈笑稱：「這是iPhone 的生命輪迴」。這個 post 引到 6.1 萬個 like 和 4 千多次轉推，有網民回應指被偷的 iPhone 可能成為「老鼠貨」，再被運到華強北轉售，或當成零件機被解體。

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有網民分享華強北內收iPhone是「斷斤秤」，誇張反映華強北收機情況（Twitter 圖片）

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「老鼠貨」終點站

在上年12月也有網民在 Reddit 上開 post 指，當時新買的 iPhone 13 Pro 同樣在倫敦被盜，而在一個月後使用「Find My」功能，也發現定位在深圳的華發北路。除此之外，也有很多網民回覆指自己在不同地方被盜的手機，最後定位也發現在深圳，而且很多人都是在倫敦失竊。有網民猜測，在華強北可以用極低價買到的手機，就是由這些「老鼠貨」的零件組裝而來。

資料來源：Twitter@DanielYubi

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