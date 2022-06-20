火燒 iPhone｜Apple 皇牌手機 iPhone 系列，耐用度可謂有口皆碑，近年不單擋過子彈，更屢屢傳出長時間浸水都仍能正常運作，但如果不用水淹、改用火烤，iPhone 又能否成功過渡？各位不用親身試烤自己的 iPhone，因為國外已經有人「代勞」了。



iPhone 13 Pro 火燒 30 分鐘依然可開機！？

事發在月初，澳洲的一名 iPhone 用家 Danica 正與其親友一同在朋友的後園生火聚會，途中他們叫來外賣，Danica 不慎將自己的 iPhone 13 Pro 放到了外賣的紙袋之中，然後就拋諸腦後；到當晚差不多散席之時，Danica 的 iPhone 遍尋不獲，才醒覺自己可能將 iPhone 放在外賣紙袋中 － 而該紙袋已經被屋主以為是垃圾，被送入火爐達約 30 分鐘之久。

當火撲滅後，Danica 絕望地發現她的 iPhone 13 Pro 果真遺留在爐底的灰燼之中，但當她端詳一番之後，發覺其 iPhone 的機背被原本安裝上的塑膠外殼保護得不錯，拆去膠殼後仍然能清楚見到機背的玻璃色澤，同時在保護貼下的機面玻璃亦只有一半被燻至變色。

拆去膠殼後仍然能清楚見到機背的玻璃色澤，同時在保護貼下的機面玻璃亦只有一半被燻至變色。(圖 Rumble)

外觀未受太大的破壞，但誰也沒有想過當 Danica 按下開關鍵時，其 iPhone 13 竟然開啟了，在顯示一段時間的白蘋果畫面之後，就成功進行系統並顯示其已經設定的鬧鐘，顯示內裡的記憶亦未有因大火而損壞。

Danica 的 iPhone「浴火重生」的影片在不久後在國外傳開，有不少網民驚嘆 Apple iPhone 的造功比想像中更強，竟然連大火烤過都依然可以使用，指其大有當年 Nokia 3310 的風範；但亦有人指出，iPhone 內裡的鋰電池在高溫之下形同炸彈，今次未有發生意外實屬幸運，籲其他人不要「有樣學樣」。