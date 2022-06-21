消費券第二期｜轉唔轉會好？6大支付工具新客優惠、用戶獎賞比併
消費券第二期優惠、著數集合｜政府早前正式宣布，將會在 8 月初派發 2022 年第二階段之消費券，而由這一期起，可以收取消費券的支付工具新增到 6 個，市民亦可以自由選擇用第一階段時的支付工具收款，又或是「轉會」至其他平台，令支付工具之間的競爭更為激烈，自然也因而推出大量優惠／著數吸客。
「轉會」專用著數不算多、平台自身優惠成更大誘因
由 6 月 23 日起至 7 月 23 日期間，香港的合資格可支取消費券的市民可以到消費券計畫的官方網站、或政府設立的臨時登記中心作「轉會」登記。2022 年消費券第二階段之第一期、即款額＄2000，將會在 8 月 7 日發放，如未有進行相關「轉會」登記的話，政府就會將款項發放到首階段登記的支付工具戶口。
至於是否「轉會」，除了該支付工具在日常生活的便利性之外，不少人亦會考慮使用該工具取款會否有額外的優惠／著數；而綜觀 6 大支付工具，暫時只有八達通以及新加入支援消費券的 BoCPay 以及 PayMe有針對「新用戶」而設的優惠，各派發額外＄30～100 的現金獎賞，吸引力一般，未必能成為市民「轉會」的主要誘因。
消費券第二階段 6 大支付工具優惠、用戶獎賞一覽
【Tap & Go 拍住賞】
【八達通】
【WeChat Pay】
【Alipay HK】
【BoC Pay】
【PayMe】
👇👇消費券2022第二期 發放時間、轉會方法等 8個Q&A👇👇
1. 第二階段消費券的金額為多少？
第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期）
另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。
2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？
可用於收取第二期消費券的工具包括：
－Tap&go 拍住賞
－WeChat Pay
－AliPay
－八達通
－BocPay*
－PayMe*
(*為第二期消費券新增)
3. 哪一類市民合資格獲發消費券？
2022年6月13日或之前年滿18歲以及
－香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券）
－持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券）
4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？
－若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券
－同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。
5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？
市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」
6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？
如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。
7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放：
－第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
－第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。
8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放：
第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放；
第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放