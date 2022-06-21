消費券第二期優惠、著數集合｜政府早前正式宣布，將會在 8 月初派發 2022 年第二階段之消費券，而由這一期起，可以收取消費券的支付工具新增到 6 個，市民亦可以自由選擇用第一階段時的支付工具收款，又或是「轉會」至其他平台，令支付工具之間的競爭更為激烈，自然也因而推出大量優惠／著數吸客。



「轉會」專用著數不算多、平台自身優惠成更大誘因

由 6 月 23 日起至 7 月 23 日期間，香港的合資格可支取消費券的市民可以到消費券計畫的官方網站、或政府設立的臨時登記中心作「轉會」登記。2022 年消費券第二階段之第一期、即款額＄2000，將會在 8 月 7 日發放，如未有進行相關「轉會」登記的話，政府就會將款項發放到首階段登記的支付工具戶口。

至於是否「轉會」，除了該支付工具在日常生活的便利性之外，不少人亦會考慮使用該工具取款會否有額外的優惠／著數；而綜觀 6 大支付工具，暫時只有八達通以及新加入支援消費券的 BoCPay 以及 PayMe有針對「新用戶」而設的優惠，各派發額外＄30～100 的現金獎賞，吸引力一般，未必能成為市民「轉會」的主要誘因。

作為用戶數量較少的 BoC Pay，就推出了 6 大支付工具中的轉會現金賞，不過就只得＄100，未算十分吸引（圖 BoCPay）

消費券第二階段 6 大支付工具優惠、用戶獎賞一覽

【Tap & Go 拍住賞】

【八達通】

【WeChat Pay】

+ 1

【Alipay HK】

【BoC Pay】

+ 1

【PayMe】

+ 2

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