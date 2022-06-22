停電雪櫃食物處理｜昨日（6月21日）元朗中電電纜起火，令屯門﹑元朗﹑天水圍部分地方大停電，天水圍更是重災區，連港鐵站﹑商場都沒有電。這次罕見的大停電事件，令很多受影響的居民都非常徬徨，家中主要的電器都「跪低」，更擔心雪櫃內的食物因此變壞。

食物安全中心在大停電發生之後，就即時分享停電期間要如何保障雪櫃內的食物安全。



第一招：不要打開雪櫃＆冰格

由於雪櫃內的食物需保存在攝氏4度或以下；冰格的食物要在攝氏零下18度或以下，才能抑制有害細菌及其他微生物的生長。因此，在停電間最好的做法是不要打開雪櫃和冰格，目的是延長雪櫃貯存溫度的時間。

根據食物安全中心的指引，如雪櫃和冰格門保持關閉，雪櫃可以安全保存食物2～4小時；全滿的冰格可保存48小時，半滿可保存24小時。

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大停電間很多家庭都怕雪櫃內的食物變壞（Google圖片）

第二招：遵從「4 小時 /2 小時原則」

當電力恢復後，應檢查食物的溫度，並用「4 小時 /2 小時原則」去推算仍能夠食用。一些有潛在風險的食物，如肉﹑海鮮﹑乳製品等，溫度在攝氏4度以上少於2小時應立即冷藏或使用；超過2小時但少於4小時應立即使用；超過4小時則應棄掉。

第三招：做好應急準備

停電往往都是不能預測，因此要做好應急準備。最好在雪櫃及冰格內放置專用的溫度計，監察雪櫃和冰格在合適的溫度範圍。冰格也應常存放一些冰塊及冰墊，可以有助維持溫度。

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資料來源：食物安全中心

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