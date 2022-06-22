大停電｜元朗天水圍停電影響大批市民　各電訊商免費SIM充電服務

屯元天大停電｜元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）發生大火、及後更被焚至倒塌，導致屯門、元朗、天水圍等地區大停電，就連網絡服務都被影響，中電方面雖然已派員搶修，絕大部份的供電以及電訊服務已回復正常，然而各大電訊商仍有臨時的緊急措施，為有需要的市民提供緊急聯絡以及供電方面的援助。



csl.：免費手機充電服務

由昨晚停電事故開始之後，csl 門市一直有開放予有需要的市民借電話以聯絡家人，同時由今日起連續兩日，csl. 的天水圍專門店亦會提供免費的手機充電服務予受影響的市民使用。

Csl. 天水圍門市地址：

天水圍天耀廣場地下 L053A 號商店

SmarTone：免費外借充電器

屯門及元朗門市已經們準備好額外數量流動充電器，免費外借予 SmarTone 客戶，另外又將交還期延長至5日，供有需要的

SmarTone 元朗門市地址：

－教育路元朗商業中心地下3號舖

－青山公路元朗段123號開心廣場地下3號舖

－元朗形點二期3樓A313b號舖

SmarTone 屯門門市地址：

屯門市廣埸第一期地下G129號舖

中國移動CMHK：免費手機充電服務及 Sim 卡派發

中國移動亦有免費之手機充電服務提供，另外如果是其家居寬頻客戶的話，亦可以到天水圍指定門市領取 4G MySim 儲值卡一張、包括無限本地數據 30日 (首50GB 限速 42Mbps，其後限速 128kbps 任用)，以供應急之用。

可免費享用手機充電服務門市地址：

－天湖路2號天耀廣場地下L052B舖

－天水圍T Town South 2樓S207舖

－元朗青山公路（大馬路）177號地下（康樂路輕鐵站對面）

－元朗教育路26-34號百宜樓地下D舖 (麥當勞對面)

可領取MySim（僅限 CMHK 家居寬頻客戶）的門市地址：

－天水圍T Town South 2樓S207舖