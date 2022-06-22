大停電｜元朗天水圍停電影響大批市民　各電訊商免費SIM充電服務

撰文：蔡浩騰
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屯元天大停電｜元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）發生大火、及後更被焚至倒塌，導致屯門、元朗、天水圍等地區大停電，就連網絡服務都被影響，中電方面雖然已派員搶修，絕大部份的供電以及電訊服務已回復正常，然而各大電訊商仍有臨時的緊急措施，為有需要的市民提供緊急聯絡以及供電方面的援助。

csl.：免費手機充電服務

由昨晚停電事故開始之後，csl 門市一直有開放予有需要的市民借電話以聯絡家人，同時由今日起連續兩日，csl. 的天水圍專門店亦會提供免費的手機充電服務予受影響的市民使用。

Csl. 天水圍門市地址：

天水圍天耀廣場地下 L053A 號商店

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SmarTone：免費外借充電器

屯門及元朗門市已經們準備好額外數量流動充電器，免費外借予 SmarTone 客戶，另外又將交還期延長至5日，供有需要的

SmarTone 元朗門市地址：

－教育路元朗商業中心地下3號舖

－青山公路元朗段123號開心廣場地下3號舖

－元朗形點二期3樓A313b號舖

SmarTone 屯門門市地址：

屯門市廣埸第一期地下G129號舖

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中國移動CMHK：免費手機充電服務及 Sim 卡派發

中國移動亦有免費之手機充電服務提供，另外如果是其家居寬頻客戶的話，亦可以到天水圍指定門市領取 4G MySim 儲值卡一張、包括無限本地數據 30日 (首50GB 限速 42Mbps，其後限速 128kbps 任用)，以供應急之用。

可免費享用手機充電服務門市地址：

－天湖路2號天耀廣場地下L052B舖

－天水圍T Town South 2樓S207舖

－元朗青山公路（大馬路）177號地下（康樂路輕鐵站對面）

－元朗教育路26-34號百宜樓地下D舖 (麥當勞對面)

可領取MySim（僅限 CMHK 家居寬頻客戶）的門市地址：

－天水圍T Town South 2樓S207舖

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