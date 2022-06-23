消費券第二期轉會｜政府早前正式宣布，將會在 8 月初派發 2022 年第二階段之消費券，而由這一期起，可以收取消費券的支付工具新增到 6 個，市民亦可以自由選擇用第一階段時的支付工具收款，又或是「轉會」至其他平台。



消費券2022第二階段之官方網站已在 6 月 23 日之凌晨開放新登記及「轉會」申請

網上登記消費券第二階段「轉會」10步流程

「轉會」或新登記收取第二階段消費券的網上申請途徑由 6 月 23 日的凌晨開始對公眾開放，《香港01》科技玩物記者就率先實試過「轉會」的流程，發現在登記方面由於需要輸入新、舊支付工具的兩個識別號碼，整個流程會比 2021 年首次登記時稍為複雜。

不過由於汲取了首次登記時的經驗，今次不再加入超高難度的機器人驗證程序，故系統所提供的 45 分鐘限時仍然足夠完成所有的資料輸入👇👇👇按圖放大看消費券第二階段「轉會」圖文流程👇👇👇

+ 6

【1】進入政府登記網站



如要進行轉會，由於需要新、舊支付工具的識別碼，故開始登記時先不要急著進入支付工具頁面，而是先到政府的官方網站。

網址：https://www.consumptionvoucher.gov.hk/tc/

【2】按「立即登記」



【3】閱讀及確認收集資料聲明



進入頁面後，登記流程即開始，整個登記過程須在 45 分鐘之內完成，閱讀收集個人資料聲明後，再按「下一步」

【4】輸入身份證資料



跟據指示輸入身份證號碼及簽發日期等，以核實身份。

【5】回答保安問題



如已經收取過第一階段消費券，系統會有相關的「保安問題」，要求用戶需要電話號碼的後 4 位數字，以及選擇收取第一階段消費券之支付工具。

【6】輸入收取第一階段消費券支付工具之識別號碼



此時系統會要求你輸入收取第一階段消費券時所用的支付工具之識別號碼，頁面上會跟據你所選擇的支付工具而顯示出相關步驟。

【7】選擇收取第二階段消費券支付工具



完成驗證後，下一步就可以選擇收取第二階段消費券的支付工具，另外系統亦會提醒用戶每人只有一次機會轉用其他工具，而每個工具亦只能登記一次。

【8】輸入收取第二階段消費券支付工具之識別號碼



打開欲收取第二階段消費券的支付工具，按系統顯示的步驟取得該支付工具的識別號碼，並填入此欄，為了確保無誤，系統會要求你輸入兩次同樣的號碼，最好核對清楚再按「下一步」。

【9】確認個人資料及支付工具識別號碼



重新開始核對所有資料，確定無誤之後再按「確定及提交」。

【10】完成登記



頁面會顯示完成登記，除了會有相關的參考編號，稍後亦會有手機 SMS 通知用戶已登記成功。

消費券轉會申請到此已算完成，如果看畢以上教學仍然感到困難的話，申請人亦可在登記期內到任何一間消費券臨時服務中心，在中心職員協助下遞交電子登記。

中心開放時間為星期一至星期六上午9時至下午6時（公眾假期除外），為免輪候，可致電計劃熱線18 5000提早預約時段。

消費券第二階段 6 大支付工具優惠、用戶獎賞一覽

【Tap & Go 拍住賞】

【八達通】

【WeChat Pay】

+ 1

【Alipay HK】

【BoC Pay】

+ 1

【PayMe】

+ 2

👇👇消費券2022第二期 發放時間、轉會方法等 8個Q&A👇👇