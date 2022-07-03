盤點3款特殊手機殼　通信殼早已存在　「手機兔籠」到底喺乜？

說起手機殼，其實對於大家來講再熟悉不過了，現在買完新手機咱們肯定會率先貼膜+買保護殼，畢竟現在甭管哪個品牌的手機真磕了碰了，後續維修成本都不算很低了。



▼▼▼以下3款特殊手機殼你見過未？▼▼▼

+ 6

1）通信殼

前陣子華為P50 Pro 5G手機殼的推出，再次讓這種通信手機殼再次回到人們的視線，很多人認為這真「黑科技」。我想說其實這種通訊殼早在N年前就已經有了，而且還是當時蘋果的周邊配件廠家針對蘋果iPod touch播放器推出的通訊殼，俗稱蘋果皮。蘋果皮是專門為iTouch量身定做的功能外套，其通訊功能是靠一個背扣式通信模塊來實現的，該模塊上還有SIM卡插槽、電池（800毫安）及相關的部件。基本上iPod touch+蘋果皮=iPhone。

2）自帶電池手機殼

iPhone系列的電池續航性能一直都讓人詬病，一方面是快充幾乎落後Android陣營好幾代，另一方面電池容量還小的可憐，要不是A系列芯片強大的能耗比調教，iPhone的續航真的是塊短板。在前幾年其實蘋果官方是推出過一款自帶電池的手機殼產品，來彌補iPhone續航「弱雞」。

3）手機兔籠

「兔籠」這種東西如果不是攝影或視頻發燒友一般人是用不上的，兔籠的出現首先是手機拍攝性能的提升，讓更多的人選擇使用手機去拍攝，另外，兔籠可以提供更為豐富的配件延伸，可以為我們的手機攝影增加更多的可能，比如價格外接的標準閃光燈，再追加個外接的收音麥克風，我們甚至還可以外接專業鏡頭，為你的拍攝帶來萬可能。

由於篇幅有限我今天先給大家介紹這三種功能特殊的手機殼品類，我相信隨著大家實用需求的變化，手機殼的功能也不僅僅停留在保護和美觀層面，也會隨著需求的變化而變化。

延伸閱讀：手機殼︱10大熱門軍規級品牌 抗菌＋氣墊防摔 iOS/Android通用

+ 18

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】