Error 保錡 接受YouTuber熊仔頭專訪｜你對ERROR成員保錡有多少認識？除了他在《Error自肥企画》人體彩繪扮初號機，應該就是他疑似一街踏兩船追靚女model Carrie及女藝人沙津；又被TL韓子亮在IG Story出Po，tag名指控涉嫌迷姦事件這單爆炸性新聞，後來對方拿不出真正證據，但事件已令保錡被貼上渣男label。



MV 80萬點擊人氣反彈｜熊仔頭專訪令連登網民改觀

保錡疑似被花姐收起，等時間沖淡負面形像，加上193也早前也與網民發生對罵，ERROR確實沉默了一段長時間。4月中保錡推出MV《猥瑣》在YouTube收穫80萬點擊，近期保錡接受FHProductionHK 熊仔頭專訪的影片出街，自細就想做明星，自爆年輕時炒散做過不少工種，又自認做錯希望做得更好，連登討論區娛樂台有人轉貼訪問片，表示對保錡改觀。

連登討論區娛樂台截圖

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YouTuber熊仔頭專訪Error保錡｜6個令人改觀 Good Point



究竟是甚麼因素令到網民對保錡改觀？先不提這個帖是否「打手文」，現在香港已沒多少平台會做人物專訪，熊仔頭這條熊館專訪片實在難得。畢竟保錡不是紅到街知巷聞的地步，一上報就是桃色新聞，很快就會被人label為渣男，看畢影片的確了解到保錡不為人知的一面。

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咩工都撈過．各行業辛酸史網民感共嗚

原來保錡自細就想做明星，瘦小皮膚黑的「四眼龜」常常被人蝦，喜愛音樂也覺得自己很搞笑，為了做明星讀訓練班，甚麼散工都做過：洗頭仔、售貨、外賣員、先達手機店員，為1K日薪做會展外牆搭棚，為追夢向上爬不斷「抄散」（如果正式打長工就沒時間訓練增值鋪路做明星），跟車送貨給「老Seafood」蝦新人等辛酸史，都是不少年輕人出社會做事時的切身體驗，令不少人感共鳴。

FHProductionHK 影片截圖

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所有事都由不切實際開始

網民並不太在意影片目標是否想為保錡「洗白」，不過大致都欣賞保錡在影片中講話實誠懇，分享了自己真實感想和體驗。連登也有人稱讚熊仔頭的專訪影片出色，捉到保錡外表不算出眾，全靠一份執念和堅持努力爭取出位的特質和優點。保錡自認從小就被人勸說不要發明星夢，很不切實際，他的舞蹈教師朋友補上一句：「所有野都係由不切實際開始」，這soundbite很有feel，令人仍然相信夢想。

FHProductionHK 影片截圖

來源：連登討論區

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