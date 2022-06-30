打風潮濕｜相對濕度高達95％　小米、友和、豐澤、抽濕機精選優惠

打風抽濕｜由於熱帶風暴「暹芭」迫近，天文台昨日已掛起一號戒備信號，今晨更錄得超過 95％ 的相對濕度，預料香港天氣在來來數日至一周間都會相當不穩定。



風季、雨季正式來到，想要家居保持乾爽，甚或在室內晾乾衣物，一部抽濕機似乎是必備家品，而碰巧目前小米、友和、豐澤等幾間網店都有限時減價優惠，想購買抽濕機的話要把握機會出手了。

抽濕機選購秘訣：按家居大小選擇抽濕量？

選購抽濕機的最重要一環，就是抽濕量的多少，並不是抽濕量越大越好，更有效率是找出自己家居大小所適合的抽濕量。

早前豐澤網店分享了 6 個家居尺寸，由 150 呎～1500 呎不等，對照出所需要的每日抽濕量是多少，如 150 呎的空間，50～70％濕度的話，其實只要能達到 7 公升抽濕量的機款就足夠。

（豐澤網店截圖）

網店抽濕機限時優惠精選

👇👇👇友和：多部抽濕機限時特價、最多減過＄2000👇👇👇

👇👇👇豐澤：抽濕機限時特價、最多減＄1800👇👇👇

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👇👇👇小米智能抽濕機：限時減＄100👇👇👇

除了豐澤、友和兩大電器網店以外，小米在未來的 7 月1～7日又會推出智能家電優惠，其中就包括了新上市的 Xiaomi 智能抽濕機，其每天抽濕量可達 20L，同時加入不少用戶都有需要的「乾衣模式」。

售價方面，小米抽濕機原價＄2,099，本已是相當實惠，但未來一周更有限時優惠再減＄100。