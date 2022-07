MSI x Tyson Yoshi｜購買指定機種有機會贈演唱會門票及限量禮品

MSI x Tyson Yoshi|將舉行首個個人演唱會的 Tyson Yoshi,fans 撲飛的方法又多一個,只要入手 MSI 指定手提電腦機種,就有機會免費換領 <My New World Order> 指定日子 $880 門票 2 張!即日起更可到時代廣場《MY NEW WORLD ORDER》藝術展,睇 Tyson 使用 Stealth 15M 創作音樂的私人空間。



由 2022 年 7 月 6 日起至 7 月 31 日,於指定商店 (商店地址連結) 購買 MSI 指定電腦型號,並在 MSI 會員中心進行註冊,憑收據於指定禮品換領登記網站進行登記,並填妥有關資料,即可免費換領 MSI X Tyson Yoshi 禮品一份。(數量有限,先到先得,換完即止。)

免費換領禮品:



1. Tyson Yoshi <My New World Order> 2022演唱會 指定日子HK$880門票*2張 (總值HK$ 1,760) - 共25名



2. MSI x Tyson Yoshi 親筆簽名滑鼠墊 x 1份 (非賣品) - 共75名



MSI 指定電腦型號:



-Raider GE77HX 12UHS、Raider GE76 12UHS 、Raider GE67HX 12UGS 、Raider GE66 12UGS



-Stealth GS77 12UHS 、 Stealth GS66 12UHS 、 Stealth GS77 12UGS 、 Stealth GS66 12UGS



-Creator Z17 A12UHST 、 Creator Z16P B12UGST 、 Creator Z16 藤原浩聯名限定版



-Summit E13 Flip EVO A12MT 、 Summit E16 Flip EVO A12MT 、 Summit E14 Flip EVO A12MT 、 Summit E16 Flip A12UDT



兌換禮物方法

參加方法請見以下連結:

https://hkstore.msi.com/pages/2022-tysonyoshi-mynewworldorder

MSI Stealth 15M x TYSON YOSHI

即將於 8 月舉行首個個人大型演唱會的本地創作歌手 Tyson Yoshi,於即日起至7月15日將於時代廣場舉行為期一個月的《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及 POP-UP STORE,與大眾分享他的創意靈感來源和喜歡的收藏品。場內還原TYSON平日進行音樂及藝術創作的私人空間,包括TYSON用於音樂創作的電腦MSI – Stealth 15M。

在創作音樂的過程中,最重要的就是隨時捕捉稍縱即逝的音樂靈感。輕薄的Stealth 15M,纖薄機身中搭載著最新高規格的處理器與獨立顯示卡,搭配強大的散熱設計,讓編輯音樂的工作能隨時隨地進行,讓TYSON優秀的創作變得更無懈可擊!

(MSI官方圖片)

Stealth 15M的設計纖薄.俐落.有型,採用全鋁金屬機身打造。極具質感的黑機身設計,TYSON冷酷不羈的外表不謀而合,將都市風格和街頭時尚融為一體。打開電腦,就會見到Stealth 15M炫彩光譜電競鍵盤,就如Tyson Yoshi內裡性格相當可愛,私下的他貪玩到不得了,經常會有很多主意。

同時,Stealth 15M是最輕巧纖薄的15吋電競筆電,令熱愛電競的Tyson能隨身攜帶,隨時隨地享受遊戲,暢玩遊戲大作或工作使用。